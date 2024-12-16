На улице Чкалова в Перми произошла авария с участием такси и рейсового автобуса

Posted 16 декабря, 12:46
Published 16 декабря, 12:46
Modified 16 декабря, 12:48
Updated 16 декабря, 12:48
Сегодня днем, 16 декабря, в Перми на ул. Чкалова в Перми произошло ДТП с участием такси и автобуса №748 «Курашим-Кондратово». На место прибыли скорая помощь и пожарный автомобиль первой помощи, сообщает Ura.ru со ссылкой на своих читателей.
В пресс-службе полиции Перми сообщили, что порядка 12:05 по Комсомольскому проспекту от ул. Клары Цеткин в направлении ул. Чкалова двигался «Рено Логан». На пересечении улиц водитель легковушки не пропустил автобус НЕФАЗ, в результате чего произошло столкновение. На месте инцидента работает ДПС, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что 7 декабря у Цирка столкнулись два трамвая. В результате аварии заа помощью к медикам обратились 23 пермяка. Проводится проверка, глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту происшествия и причинения вреда здоровью пассажирам.