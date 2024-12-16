properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря, 12:46

Published 16 декабря, 12:46

Modified 16 декабря, 12:48

Updated 16 декабря, 12:48

В Перми на улице Чкалова столкнулись такси и рейсовый автобус №748

На улице Чкалова в Перми произошла авария с участием такси и рейсового автобуса

16 декабря 2024, 12:46
Фото: 1MI.

В Перми на улице Чкалова столкнулись такси и рейсовый автобус №748

Водитель автомобиля не предоставил преимущество автобусу.

Сегодня днем, 16 декабря, в Перми на ул. Чкалова в Перми произошло ДТП с участием такси и автобуса №748 «Курашим-Кондратово». На место прибыли скорая помощь и пожарный автомобиль первой помощи, сообщает Ura.ru со ссылкой на своих читателей.

В пресс-службе полиции Перми сообщили, что порядка 12:05 по Комсомольскому проспекту от ул. Клары Цеткин в направлении ул. Чкалова двигался «Рено Логан». На пересечении улиц водитель легковушки не пропустил автобус НЕФАЗ, в результате чего произошло столкновение. На месте инцидента работает ДПС, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что 7 декабря у Цирка столкнулись два трамвая. В результате аварии заа помощью к медикам обратились 23 пермяка. Проводится проверка, глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту происшествия и причинения вреда здоровью пассажирам.

Читайте также:
«Стояла скорая». В Перми рядом с ТЦ «Планета» произошло ДТП с участием автобуса №55В Прикамье перевозчик игнорировал контракты и не пускал автобус до ПермиВ Перми автобус 106-го маршрута не выполнил с начала года более 1600 рейсов
#Пермь#Автобус#Полиция#Скорая помощь#Катастрофа
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика