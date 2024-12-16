На улице Чкалова в Перми произошла авария с участием такси и рейсового автобуса

Сегодня днем, 16 декабря, в Перми на ул. Чкалова в Перми произошло ДТП с участием такси и автобуса №748 «Курашим-Кондратово». На место прибыли скорая помощь и пожарный автомобиль первой помощи, сообщает Ura.ru со ссылкой на своих читателей.