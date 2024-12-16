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Posted 16 декабря, 06:33

Published 16 декабря, 06:33

Modified 16 декабря, 06:33

Updated 16 декабря, 06:33

«Норникель» инвестирует в российскую экономику даже при сложных внешних факторах

«Норникель» инвестирует в российскую экономику даже при сложных внешних факторах

16 декабря 2024, 06:33
Фото: «Норникель».
Глава «Норильского никеля» Владимир Потанин в интервью журналистам рассказал, что для бизнес-сообщества Российской Федерации главными проблемами остаются инфляция и ключевая ставка.

Он отметил, что ситуация осложняется колебаниями курса рубля и последствиями санкций против России, что оказывает негативное воздействие на макроэкономическую стабильность, пишет РБК. Однако вызовы, стоящие перед российской экономикой, не ограничиваются только этими вопросами. Потанин также обратил внимание на проблемы, связанные с доступом к передовым технологиям и современному оборудованию, что замедляет инвестиционные процессы. По его мнению, политика импортозамещения не сможет полностью решить эти проблемы и Россия по-прежнему является частью глобальных процессов разделения труда.

Тем не менее он призвал представителей бизнес-сообщества продолжать свои инвестиции, делая это «терпеливо» и используя правильные рыночные инструменты, которыми необходимо будет научиться пользоваться.

Кроме этого, Потанин отметил, что, несмотря на изменения в инвестиционной программе, «Норникель» намерен продолжать реализацию стратегии умеренного роста, усиливая партнерство с китайскими компаниями и увеличивая объемы отечественного производства.

Владимир Потанин отметил, что, кроме зарубежных производств, компания «Норильский никель» активно развивает свои мощности внутри России. В частности, предприятие не только поддерживает текущие объемы плавильного производства в Норильске, но и увеличивает их, расширяя Надеждинский металлургический завод. Благодаря пересмотру своей программы и реакции на вызовы, на которые указало компании правительство, «Норникелю» удалось получить необходимую поддержку.

Он акцентировал внимание на том, что для получения государственной помощи предприятие успешно справилось с ключевыми задачами — сохранением налоговой базы, рабочих мест и поддержанием высокого уровня квалификации своих сотрудников.

Среди основных приоритетов «Норникеля» также остается выполнение экологических обязательств. В частности, на Надеждинском металлургическом заводе продолжается программа по снижению выбросов диоксида серы, а программа «Чистый воздух» в Норильске уже показывает заметные результаты.

Владимир Потанин добавил, что преодоление трудных периодов для страны стало возможным благодаря эффективной деятельности бизнеса, который зарекомендовал себя как надежный партнер правительства в решении социальных и экономических задач.

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