«Норникель» инвестирует в российскую экономику даже при сложных внешних факторах

Он отметил, что ситуация осложняется колебаниями курса рубля и последствиями санкций против России, что оказывает негативное воздействие на макроэкономическую стабильность, пишет РБК. Однако вызовы, стоящие перед российской экономикой, не ограничиваются только этими вопросами. Потанин также обратил внимание на проблемы, связанные с доступом к передовым технологиям и современному оборудованию, что замедляет инвестиционные процессы. По его мнению, политика импортозамещения не сможет полностью решить эти проблемы и Россия по-прежнему является частью глобальных процессов разделения труда.