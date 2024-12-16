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Posted 16 декабря, 08:42

Published 16 декабря, 08:42

Modified 16 декабря, 08:45

Updated 16 декабря, 08:45

У нового здания художественной галереи появится статуя медведя в зверином стиле

Около нового здания Пермской галереи установят медведя «в жертвенной позе»

16 декабря 2024, 08:42
Фото: properm.ru.

У нового здания художественной галереи появится статуя медведя в зверином стиле

Сюжет
Галерея
Галерея на Заводе Шпагина должна открыться в 2025 году.

В 2025 году у нового здания Пермской художественной галереи установят скульптуру медведя, выполненную в пермском зверином стиле. Арт-объект будет создан из металла, высота фигуры медведя составит 2,5 м, сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на свои источники.

Автором скульптуры станет известный художник и оружейник Жигжит Баясхаланов. Агент художника не стала подробно комментировать проект изданию URA.ru. Она пояснила, что сейчас идет процесс согласования, точных договоренностей о создании скульптуры медведя нет. Хозяин леса «в жертвенной позе» уже установлен в Прикамье — скульптура находится в селе Кын. Properm.ru направили запрос в пресс-службу министерства культуры Пермского края с просьбой уточнить планы по появлению похожего арт-объекта у здания галереи.

Похожий арт-объект может появиться в Перми.Похожий арт-объект может появиться в Перми.
Похожий арт-объект может появиться в Перми.. Фото: Татьяна Зырянова. properm.ru

Новое здание Пермской художественной галереи на Заводе Шпагина должно открыться для посетителей в следующем году. В сентябре 2024 года сообщалось, что готовность объекта составляет 96%. Новое здание начали строить весной 2021 года.

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