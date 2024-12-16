Около нового здания Пермской галереи установят медведя «в жертвенной позе»

Posted 16 декабря, 08:42
Published 16 декабря, 08:42
Modified 16 декабря, 08:45
Updated 16 декабря, 08:45
В 2025 году у нового здания Пермской художественной галереи установят скульптуру медведя, выполненную в пермском зверином стиле. Арт-объект будет создан из металла, высота фигуры медведя составит 2,5 м, сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на свои источники.
Автором скульптуры станет известный художник и оружейник Жигжит Баясхаланов. Агент художника не стала подробно комментировать проект изданию URA.ru. Она пояснила, что сейчас идет процесс согласования, точных договоренностей о создании скульптуры медведя нет. Хозяин леса «в жертвенной позе» уже установлен в Прикамье — скульптура находится в селе Кын. Properm.ru направили запрос в пресс-службу министерства культуры Пермского края с просьбой уточнить планы по появлению похожего арт-объекта у здания галереи.
Новое здание Пермской художественной галереи на Заводе Шпагина должно открыться для посетителей в следующем году. В сентябре 2024 года сообщалось, что готовность объекта составляет 96%. Новое здание начали строить весной 2021 года.