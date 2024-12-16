Около нового здания Пермской галереи установят медведя «в жертвенной позе»

Автором скульптуры станет известный художник и оружейник Жигжит Баясхаланов. Агент художника не стала подробно комментировать проект изданию URA.ru. Она пояснила, что сейчас идет процесс согласования, точных договоренностей о создании скульптуры медведя нет. Хозяин леса «в жертвенной позе» уже установлен в Прикамье — скульптура находится в селе Кын. Properm.ru направили запрос в пресс-службу министерства культуры Пермского края с просьбой уточнить планы по появлению похожего арт-объекта у здания галереи.