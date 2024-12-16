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Posted 16 декабря, 11:33

Published 16 декабря, 11:33

Modified 16 декабря, 11:35

Updated 16 декабря, 11:35

Пермь вошла в топ-5 самых холодных миллионников России

Пермь вошла в топ-5 самых холодных миллионников России

16 декабря 2024, 11:33
Фото: 1MI.
Самая низкая ощущаемая температура по стране этой зимой составила -36°С.

Пермь вошла в топ-5 самых холодных городов страны. В список также попали Новосибирск, Красноярск, Омск и Челябинск. В 2024 году максимальным температурный фон «по ощущениям» опускался до -36°С, рассказали аналитики Яндекс Погоды.

Самыми теплыми миллионниками стали южные города России. Минимальная ощущаемая температура была на отметке -16°С для Краснодара, -22°С — для Ростова-на-Дону, -28°С — для Волгограда, и -29°С — для Воронежа. Пятерку замкнула Москва с минимальной температурой «по ощущениям» -29°С. В Санкт-Петербурге и Казани в этом году самая низкая ощущаемая температура составила -31°С.

Метеорологи отмечают, что максимальная разница между фактической температурой и температурой по ощущениям составила 23°С в городе Певек Чукотского округа.

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