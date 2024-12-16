Пермь вошла в топ-5 самых холодных миллионников России

Самыми теплыми миллионниками стали южные города России. Минимальная ощущаемая температура была на отметке -16°С для Краснодара, -22°С — для Ростова-на-Дону, -28°С — для Волгограда, и -29°С — для Воронежа. Пятерку замкнула Москва с минимальной температурой «по ощущениям» -29°С. В Санкт-Петербурге и Казани в этом году самая низкая ощущаемая температура составила -31°С.