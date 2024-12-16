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Posted 16 декабря, 09:04

Published 16 декабря, 09:04

Modified 16 декабря, 09:06

Updated 16 декабря, 09:06

Сувенирная банкнота «Пермский период» получила гран-при всероссийского конкурса

Пермская сувенирная банкнота получила гран-при всероссийского конкурса

16 декабря 2024, 09:04
Фото: минстерство культуры региона.

Сувенирная банкнота «Пермский период» получила гран-при всероссийского конкурса

Она признана лучшей среди 12 проектов в своей номинации

Сувенирная банкнота «Пермский краеведческий музей: пермский период» получила гран-при X Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Она стала лучшей среди 12 проектов в номинации «Сувенир региона» (высокая ценовая категория), сообщают в краевом минкульте.

Всего на конкурс подали более 3,3 тыс. заявок из 70 регионов России и Республики Беларусь. В финал вышли 787 проекта от авторов и производителей туристических сувениров.

Банкнота создана в результате сотрудничества Пермской печатной фабрики Гознака и Пермского краеведческого музея. Она создана с применением традиционных банкнотных технологий Гознака. При изготовлении сувенира было использовано 18 элементов защиты от подделки, два из которых защищены патентами АО «Гознак».

На сувенирной банкноте изображены объекты, которые являются частью коллекции Пермского краеведческого музея. Это 10 представителей ископаемых животных и растений, населявших планету в пермском периоде, а также образец соли пермского моря и плита с окаменевшими следами прибоя пермского моря.

Сувенирная банкнота «Пермский краеведческий музей: пермский период» выпущена ограниченным тиражом 37 тыс. экземпляров. Купить банкноту можно в филиалах Пермского краеведческого музея, сувенирных и книжных магазинах. Отметим, что сувенирная банкнота не является платежным средством.

#Пермь#Конкурс#Гознак#Пермский краеведческий музей
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