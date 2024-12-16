Пермская сувенирная банкнота получила гран-при всероссийского конкурса

Банкнота создана в результате сотрудничества Пермской печатной фабрики Гознака и Пермского краеведческого музея. Она создана с применением традиционных банкнотных технологий Гознака. При изготовлении сувенира было использовано 18 элементов защиты от подделки, два из которых защищены патентами АО «Гознак».