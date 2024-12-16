Пермский край попал в российский ТОП-30 доступности автомобилей

Posted 16 декабря, 14:27
Published 16 декабря, 14:27
Modified 16 декабря, 14:29
Updated 16 декабря, 14:29
В Пермском крае 16,4% семей могут позволить себе недорогую машину за 1,2 млн рублей в кредит. Всего 4,1% семей Прикамья могут обслуживать кредит на машину в средней ценовой категории, до 2,9 млн рублей, сообщает аналитическая служба РИА Новости.
Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область лидируют в рейтинге российских регионов по доступности покупки нового автомобиля, замыкают список Ингушетия и Чечня, при этом недорогую машину за 1,2 миллиона рублей могут позволить себе 17,6 процента российских семей. Машину средней цены могут купить 5,7% семей.
Согласно данным агентства «Автостат», за прошедшие 11 месяцев 2024 года в России был продан 1 447 841 новый легковой автомобиль — на 54,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В качестве индикатора доступности в рейтинге выступает доля семей, которые имеют возможность осуществлять ежемесячный платеж при приобретении нового автомобиля в кредит, тратить деньги на надлежащее полное содержание автомобиля и осуществлять повседневные расходы.
Эта доля оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе. Объем кредита рассчитывался при первоначальном взносе в 20 процента от стоимости машины и сроке кредита три года. Помимо кредита учитывались и другие расходы, связанные с пользованием автомобилем: КАСКО, ОСАГО, стоимость бензина, текущее обслуживание, ТО, покупка и сезонная смена резины, налоги, платные парковки и ряд других. Расчет осуществлялся на основе данных за 2024 и 2023 годы.
В рейтинге российских городов по качеству жизни населения по итогам 2024 года Пермь заняла 31 место. Об этом говорится в исследовании Финансового университета при правительстве РФ.