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Posted 16 декабря, 07:00

Published 16 декабря, 07:00

Modified 16 декабря, 07:02

Updated 16 декабря, 07:02

Новый генподрядчик по достройке Чусовского моста начал размещать тендеры

Пермский подрядчик начал размещать тендеры на достройку Чусовского моста

16 декабря 2024, 07:00
Фото: properm.ru.

Новый генподрядчик по достройке Чусовского моста начал размещать тендеры

Ранее сообщалось, что компания, занимающаяся возведением моста, расторгла договор с АО «Стройтрансгаз».

Новый генеральный исполнитель по достройке моста через Чусовую ООО «Дом.59» начал искать субподрядчиков. Первым обратил на это внимание «КоммерсантЪ-Прикамье».

Первая закупка — на монтаж автоматизированной систем управления дорожным движением, вторая — на монтаж надземного пешеходного перехода общей стоимостью в 587 млн рублей. Победителем обеих закупок стал один и тот же поставщик, название компании не сообщается. Договоры на проведение работ заключили 11 декабря. Срок окончания работ — 27 февраля 2027 года.

Ранее ООО «Пермская концессионная компания», занимающаяся строительством объекта, расторгла контракт с АО «Стройтрансгаз». Согласно условиям документа, компания должна была отремонтировать старый переход в начале прошлого года, однако этого так и не было сделано.

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#Пермский край#Строительство#Закупки#Тендеры#Пешеходный переход#Договоры#Госторги#Генподрядчик#АО «Корпорация развития Пермского края»
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