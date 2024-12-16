Пермский подрядчик начал размещать тендеры на достройку Чусовского моста

Первая закупка — на монтаж автоматизированной систем управления дорожным движением, вторая — на монтаж надземного пешеходного перехода общей стоимостью в 587 млн рублей. Победителем обеих закупок стал один и тот же поставщик, название компании не сообщается. Договоры на проведение работ заключили 11 декабря. Срок окончания работ — 27 февраля 2027 года.