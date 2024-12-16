Пермский подрядчик начал размещать тендеры на достройку Чусовского моста

Posted 16 декабря, 07:00
Published 16 декабря, 07:00
Modified 16 декабря, 07:02
Updated 16 декабря, 07:02
Новый генеральный исполнитель по достройке моста через Чусовую ООО «Дом.59» начал искать субподрядчиков. Первым обратил на это внимание «КоммерсантЪ-Прикамье».
Первая закупка — на монтаж автоматизированной систем управления дорожным движением, вторая — на монтаж надземного пешеходного перехода общей стоимостью в 587 млн рублей. Победителем обеих закупок стал один и тот же поставщик, название компании не сообщается. Договоры на проведение работ заключили 11 декабря. Срок окончания работ — 27 февраля 2027 года.
Ранее ООО «Пермская концессионная компания», занимающаяся строительством объекта, расторгла контракт с АО «Стройтрансгаз». Согласно условиям документа, компания должна была отремонтировать старый переход в начале прошлого года, однако этого так и не было сделано.