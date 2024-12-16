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Posted 16 декабря, 10:12

Published 16 декабря, 10:12

Modified 16 декабря, 10:15

Updated 16 декабря, 10:15

Пермякам предлагают бесплатно заняться футболом и скандинавской ходьбой

Пермякам предлагают бесплатно заняться футболом и скандинавской ходьбой

16 декабря 2024, 10:12
Фото: администрация Перми.
Сюжет
Дети
Занятия проходят три раза в неделю в сопровождении опытного инструктора.

Жителям Индустриального района власти Перми предлагают бесплатно заняться футболом и северной ходьбой. Тренировки проходят с опытными инструкторами, сообщают в администрации города. К занятиям по общей физподготовке можно присоединиться до 20 декабря в общественных центрах:

  • «Гармония» на ул. Танкистов, 12;
  • «Новоплоский» ул. Самолетной, 52;
  • «Стахановец» на ул. Стахановской, 18.

Тренировки по скандинавской ходьбе проводятся на территории ПКиО «Балатово», а по футболу — на спортплощадке по ул. Космонавта Беляева, 43/3. Занятия проходят в группах по 15 человек. Расписание мероприятий обновляется каждый месяц.

С подробным графиком тренировок на декабрь можно ознакомиться на сайте мэрии. Также, есть возможность уточнить информацию в отделе по культуре, спорту и молодежной политике администрации Индустриального района на ул. Мира, 15 (каб. 601), а также по телефонам: 227-92-96, 227-93-81.

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#Пермь#Дети#Власти#Футбол#Индустриальный район#Здоровый образ жизни#Скандинавская ходьба#Спортплощадка#Взрослые#Тренировки
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