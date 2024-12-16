Пермякам предлагают бесплатно заняться футболом и скандинавской ходьбой

С подробным графиком тренировок на декабрь можно ознакомиться на сайте мэрии. Также, есть возможность уточнить информацию в отделе по культуре, спорту и молодежной политике администрации Индустриального района на ул. Мира, 15 (каб. 601), а также по телефонам: 227-92-96, 227-93-81.