Пермякам предлагают бесплатно заняться футболом и скандинавской ходьбой

Posted 16 декабря, 10:12
Published 16 декабря, 10:12
Modified 16 декабря, 10:15
Updated 16 декабря, 10:15
Жителям Индустриального района власти Перми предлагают бесплатно заняться футболом и северной ходьбой. Тренировки проходят с опытными инструкторами, сообщают в администрации города. К занятиям по общей физподготовке можно присоединиться до 20 декабря в общественных центрах:
Тренировки по скандинавской ходьбе проводятся на территории ПКиО «Балатово», а по футболу — на спортплощадке по ул. Космонавта Беляева, 43/3. Занятия проходят в группах по 15 человек. Расписание мероприятий обновляется каждый месяц.
С подробным графиком тренировок на декабрь можно ознакомиться на сайте мэрии. Также, есть возможность уточнить информацию в отделе по культуре, спорту и молодежной политике администрации Индустриального района на ул. Мира, 15 (каб. 601), а также по телефонам: 227-92-96, 227-93-81.