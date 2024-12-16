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Posted 16 декабря, 05:16

Published 16 декабря, 05:16

Modified 16 декабря, 05:18

Updated 16 декабря, 05:18

В Кунгурском районе открыли ледовую переправу через Сылву

Первая за сезон ледовая переправа в Прикамье открылась в Кунгурском районе

16 декабря 2024, 05:16
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

В Кунгурском районе открыли ледовую переправу через Сылву

Сюжет
Кунгур
Грузоподъемность переправы — 3 т.

В Кунгурском районе Прикамья открылась первая за сезон ледовая переправа через Сылву (деревня Мостовая — село Насадка). Ее грузоподъёмность составляет 3 т, рассказали в пресс-службе краевого МЧС.

Экстренная служба напоминает пермякам, что двигаться по льду необходимо медленно. До выезда на переправу нужно разблокировать двери и отстегнуть ремни безопасности. Отмечается, что при движении по льду нельзя останавливаться и делать различные рывки (обгонять другие машины, разворачиваться и пр.). Нельзя превышать грузоподъемность переправы и перемещаться по ней при тумане или метели.

В случае ЧС надо звонить по номеру 112.

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