Первая за сезон ледовая переправа в Прикамье открылась в Кунгурском районе

Экстренная служба напоминает пермякам, что двигаться по льду необходимо медленно. До выезда на переправу нужно разблокировать двери и отстегнуть ремни безопасности. Отмечается, что при движении по льду нельзя останавливаться и делать различные рывки (обгонять другие машины, разворачиваться и пр.). Нельзя превышать грузоподъемность переправы и перемещаться по ней при тумане или метели.