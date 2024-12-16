Первая за сезон ледовая переправа в Прикамье открылась в Кунгурском районе

Posted 16 декабря, 05:16
Published 16 декабря, 05:16
Modified 16 декабря, 05:18
Updated 16 декабря, 05:18
В Кунгурском районе Прикамья открылась первая за сезон ледовая переправа через Сылву (деревня Мостовая — село Насадка). Ее грузоподъёмность составляет 3 т, рассказали в пресс-службе краевого МЧС.
Экстренная служба напоминает пермякам, что двигаться по льду необходимо медленно. До выезда на переправу нужно разблокировать двери и отстегнуть ремни безопасности. Отмечается, что при движении по льду нельзя останавливаться и делать различные рывки (обгонять другие машины, разворачиваться и пр.). Нельзя превышать грузоподъемность переправы и перемещаться по ней при тумане или метели.
В случае ЧС надо звонить по номеру 112.