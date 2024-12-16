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Posted 16 декабря, 15:02

Published 16 декабря, 15:02

Modified 16 декабря, 15:04

Updated 16 декабря, 15:04

На улицах Перми 35 автобусов-гармошек появятся в феврале 2025 года

Первые автобусы-гармошки появятся на пермских маршрутах в феврале

16 декабря 2024, 15:02
Фото: Telegram-канал «Автобусы и вообще»..

На улицах Перми 35 автобусов-гармошек появятся в феврале 2025 года

Сюжет
Пермская езда
Ранее планировалось выпустить их на улицы Перми летом 2025 года.

Первые 35 автобусов-«гармошек» выйдут на маршруты Перми в феврале. Об этом сообщает в ходе прямой линии глава Перми Эдуард Соснин.

Эти автобусы уже находятся в Перми. Сейчас идет процесс регистрации и заключения страховок транспортных средств, переобучение водителей.

Ранее сообщалось, что автобусы сверхбольшого класса выйдут на маршруты Перми в июне–июле. Власти рассказали, что готовятся к покупке и запуску автобусов особо большого класса на маршрутах №1, №14, №15, №27, №50 и №53.

Закуплены Volgabus-6271 для работы по новым пятилетним контрактам, с 2025 по 2030 годы. В каждом автобусе особо большого класса будут установлены тревожные кнопки для вызова полиции и шесть зарядных блоков для гаджетов. Также появится система подсчета безбилетников и Bluetooth-маячки для бесконтактной оплаты, как и в других городских автобусах. В городском департаменте транспорта пообещали Properm.ru предоставить комментарий в течение дня.

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#Пермская езда#Пермь#Автобус#Транспорт#Автобусы#Общественный транспорт
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