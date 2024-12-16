Первые автобусы-гармошки появятся на пермских маршрутах в феврале

Posted 16 декабря, 15:02
Published 16 декабря, 15:02
Modified 16 декабря, 15:04
Updated 16 декабря, 15:04
Первые 35 автобусов-«гармошек» выйдут на маршруты Перми в феврале. Об этом сообщает в ходе прямой линии глава Перми Эдуард Соснин.
Эти автобусы уже находятся в Перми. Сейчас идет процесс регистрации и заключения страховок транспортных средств, переобучение водителей.
Ранее сообщалось, что автобусы сверхбольшого класса выйдут на маршруты Перми в июне–июле. Власти рассказали, что готовятся к покупке и запуску автобусов особо большого класса на маршрутах №1, №14, №15, №27, №50 и №53.
Закуплены Volgabus-6271 для работы по новым пятилетним контрактам, с 2025 по 2030 годы. В каждом автобусе особо большого класса будут установлены тревожные кнопки для вызова полиции и шесть зарядных блоков для гаджетов. Также появится система подсчета безбилетников и Bluetooth-маячки для бесконтактной оплаты, как и в других городских автобусах. В городском департаменте транспорта пообещали Properm.ru предоставить комментарий в течение дня.