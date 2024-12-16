Первые автобусы-гармошки появятся на пермских маршрутах в феврале

Закуплены Volgabus-6271 для работы по новым пятилетним контрактам, с 2025 по 2030 годы. В каждом автобусе особо большого класса будут установлены тревожные кнопки для вызова полиции и шесть зарядных блоков для гаджетов. Также появится система подсчета безбилетников и Bluetooth-маячки для бесконтактной оплаты, как и в других городских автобусах. В городском департаменте транспорта пообещали Properm.ru предоставить комментарий в течение дня.