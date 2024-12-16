Профессиональные спортклубы: жить автономно — смерти подобно?

Posted 16 декабря, 11:14
Published 16 декабря, 11:14
Modified 16 декабря, 11:16
Updated 16 декабря, 11:16
На российских «этажах власти» активизировалась дискуссия о том, должно ли государство постепенно отказываться от финансирования профессионального спорта? Суть — в том, что клубы «профи» должны и могут сами зарабатывать необходимые деньги. Сторонником этой идеи, например, считается новый министр спорта РФ (с 14 мая 2024) Михаил Дегтярев.
Входит ли в число, губернаторов, которые могли бы поддержать этот тренд, глава Пермского края, Дмитрий Махонин? Пока нет оснований подозревать, что власти Прикамья готовы «урезать» финансирование местного профессионального спорта, несмотря на то, что его поддержка ежегодно обходиться краевой казне в круглую сумму — более 600 млн. рублей, в том числе 236 млн. рублей — на футбол. К государственным субсидиям клубы обязаны самостоятельно привлечь не менее 30% от их размера в виде спонсорского финансирования.
Стоит напомнить, что сегодня в Пермском крае существуют только два профессиональных футбольных клуба — «Амкар» (Вторая лига) и ЖФК «Звезда — 2005» (женская Суперлига).
«Амкар» — легенда пермского футбола «постперестроечного» времени. Клуб был основан в 1994 году и принадлежал АО «Минеральные удобрения». Необычное для русского уха название «Амкар» — это сочетание слов «аммиак» и «карбамид» — основной продукции предприятия — основателя. Красно-черные цвета клуба — «подарок» торговых партнеров «Минеральных удобрений», из Ломбардии. Узнав, что в Перми создается профессиональная футбольная команда, итальянские партнеры проявили любезность и предложили пермякам использовать цвета именитого клуба «Милан».
На профессиональном уровне команда выступала с 1995 года. В российской Премьер-лиге «Амкар» играл с 2004 по 2018 год, в сезоне 2007–2008 года стал финалистом Кубка России, где, впрочем, проиграл в серии пенальти ЦСКА.
В сезоне 2017–2018 годов «Амкар» выступил неудачно, заняв 13 место и ему пришлось бороться с «Тамбовом» за право в следующем сезоне выступать в Премьер-лиге. Пермяки победили в обоих матчах и стяжали право остаться в РФПЛ на следующий сезон. Однако в июне 2018 года Российский футбольный союз отозвал лицензию у «Амкара» «в связи с недостаточными финансовыми гарантиями и наличием существенных просроченных задолженностей». 18 июня 2018 года президент клуба Геннадий Шилов заявил о закрытии команды.
Летом 2020 года болельщики «Амкара» обратились к врио губернатора Пермского края, Дмитрию Махонину, с просьбой воссоздать популярный футбольный клуб на профессиональном уровне.
Вскоре «Центр спортивной подготовки Пермского края» (государственное бюджетное учреждение) получило исключительные права на товарный знак «красно-черных». В апреле 2021 года футбольный клуб «Амкар» был зарегистрирован в качестве автономной некоммерческой организации, президентом клуба стал Валерий Чупраков, бывший генеральный директор ОАО «Минеральные удобрения», известный пермский политик и бизнесмен, уже занимавший должность президента «Амкара» в 1994–2010 годах.
По данным СПАРК, АНО «Футбольный клуб „Амкар-Пермь“ принадлежит гражданам России, руководители — Евгений Мелешин и Валерий Чупраков.
В мае 2021 года возрожденный «Амкар-Пермь» прошел лицензирование и был принят в состав Футбольной национальной лиги (ФНЛ-2, второй дивизион). По итогам первой части сезона 2023–2024 годов во Второй лиге команда вылетела из группы «А» в группу «Б» Второй лиги.
Притом, по итогам календарного 2023 года «Амкар» стал третьим по посещаемости клубом в компании клубов-соперников– в среднем каждый матч команды посетили 2 тыс. 337 болельщиков. Для сравнения, «Ротор» — 13 тыс. 605, «Уфа» — 2 тыс. 521. В сезоне 2022-23 годов за 14 домашних матчей «Амкара» на стадионе «Звезда» побывало более 30 тысяч человек — это лучший показатель среди клубов четвертой группы Второй лиги. В среднем каждый матч посещали 2 тыс. 146 зрителей. Однако в сезоне 2023-2024 средний показатель посещаемости матчей пермского клуба снизился — до 1 тыс. 960 человек.
Бюджет клуба на сезон 2023 год составил около 200 млн. рублей. В том числе, 125 млн. рублей — субсидия из регионального бюджета. Крупнейшим спонсором «Амкара» было ПАО «Пермэнергосбыт» (точная сумма инвестиций не раскрывалась), однако с 2024 года энергетики вышли из числа спонсоров команды. Несмотря на самый крупный бюджет среди клубов своей группы, «Амкар» не сумел выполнить задачу и «прорваться» в Первую лигу.
За 2023 год выручка «Амкара» составила 69 млн. рублей, чистая прибыль — 8,3 млн., чистые активы — 28 млн. 231 тыс. рублей.
В 2024 году бюджет «Амкара» сократился на 35% — с 200 млн. до 130 млн. рублей. Об этом руководители клуба заявили на ежегодной весенней пресс-конференции. Существенной финансовой потерей для клуба стало сокращение финансирования из краевого бюджета — со 125 млн. до 75 млн. рублей. При этом на новый сезон планировалось привлечь порядка 55 млн. спонсорских средств.
Сезон-2024 «Амкар Пермь» завершил на втором месте во Второй лиге Б чемпионата России по футболу. В ноябре 2024 года главный тренер команды говорил о финансовых трудностях — из-за недостатка финансирования в клуб не смогли пригласить новых игроков. Валерий Чупраков заявил журналистам, что готов согласиться с любым решением учредителя (имелась в виду отставка президента клуба и тренера из-за невыхода в лигу А), «главное, чтобы команда сохранилась». Пока, по словам Чупракова, будущее «Амкара» «остается неясным». Если в нынешней ситуации, футбольный клуб лишится бюджетной поддержки, это, вероятно, поставить его на грань нового банкротства. Впрочем, учитывая популярность команды, вряд ли краевые власти пойдут на это, особенно в преддверии губернаторских выборов 2025 года, на которых, как ожидается, Дмитрий Махонин выставит свою кандидатуру.
В июне 2005 года состоялась первая тренировка будущей женской футбольной команды «Звезда -2005». Клуб получил свое название от пермской мужской команды «Звезда», которая была распущена в 1997 году. «Звезда-2005» шесть раз выигрывала чемпионат России, и семь раз — национальный кубок, в 2009 дошла до финала женского Кубка УЕФА, уступив в решающих матчах «Дуйсбургу».
В 2022 «Звезда-2005» провела свой худший сезон в истории, заняв 6-е место в российском чемпионате. В сезоне 2023 года команде удалось улучшить турнирные показатели, заняв четвертое место.
По информации www.audit-it.ru, выручка клуба за 2023 год достигла отметки в 40 млн. 480 тыс. рублей, увеличившись, по сравнению с предыдущим годом, почти в 500 раз (2022 — 82 тыс. рублей), чистая прибыль превысила 7 млн. 540 рублей (2022 — 255 тыс. рублей). Субсидия из бюджета Прикамья составила 61 млн. рублей.
Президент клуба — Виктор Засульский. Он является руководителем и совладельцем ООО «Управляющая компания „Кама“ (деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания).
В открытых спортивных источниках нет информации о посещаемости матчей женской футбольной суперлиги. В любом случае — пока женский футбол в России не может похвалиться большим числом фанатов. Достаточно человеку, искренне болеющему душой за популярность женского спорта, посмотреть видеообзоры домашних матчей «Звезды-2005», чтобы решительно испортить себе настроение от вида почти пустых трибун.
Тем не менее, в последние годы «Звезда-2005» активно пытается увеличить число активных болельщиков, усиливая активность в соцсетях. На группу клуба «В контакте» подписаны около 10 тыс. человек. Для сравнения, группа «Амкар — Пермь спортивная» сообщество болельщиков» — насчитывает более 55 тыс. 600 подписчиков.
Информация о спонсорах клуба не афишируется. Однако на сайте женской Суперлиги можно почерпнуть сведения о том, что «Звезда — 2005» «сотрудничает с сетью пиццерий» и увидеть фото счастливых футболисток с большими коробками съестного.
Несмотря на нынешнюю финансовую устойчивость клуба, он вряд ли может обойтись без бюджетных субсидий. Тем более, если вспомнить, что в начале 2020 года «Звезда-2005» уже оказывалась на грани банкротства из-за невыплаченных долгов.
В бюджете региона на 2025 год, утвержденном Законодательным собранием Пермского края, суммы финансирования профессиональных футбольных клубов, по сравнению с 2024 не изменились: «Амкар» — 75 млн. рублей, ЖФК «Звезда-2005» — 61 млн. рублей. В одном из своих интервью, в октябре 2023 года, министр спорта Прикамья Татьяна Чеснокова, в очередной раз, подтвердила позицию правительства региона: «Суть профессионального спорта, конечно, в том и заключается, что команды находятся на самоокупаемости, по крайней мере в Европе; однако в российской действительности клубы сегодня не могут жить автономно».