Профессиональные спортклубы: жить автономно — смерти подобно?

Сезон-2024 «Амкар Пермь» завершил на втором месте во Второй лиге Б чемпионата России по футболу. В ноябре 2024 года главный тренер команды говорил о финансовых трудностях — из-за недостатка финансирования в клуб не смогли пригласить новых игроков. Валерий Чупраков заявил журналистам, что готов согласиться с любым решением учредителя (имелась в виду отставка президента клуба и тренера из-за невыхода в лигу А), «главное, чтобы команда сохранилась». Пока, по словам Чупракова, будущее «Амкара» «остается неясным». Если в нынешней ситуации, футбольный клуб лишится бюджетной поддержки, это, вероятно, поставить его на грань нового банкротства. Впрочем, учитывая популярность команды, вряд ли краевые власти пойдут на это, особенно в преддверии губернаторских выборов 2025 года, на которых, как ожидается, Дмитрий Махонин выставит свою кандидатуру.