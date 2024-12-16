Путин: С первых дней спецоперации ЕР поддерживает бойцов

Posted 16 декабря, 07:22
Published 16 декабря, 07:22
Modified 16 декабря, 07:22
Updated 16 декабря, 07:22
Глава Российской Федерации Владимир Путин, открывая пленарное заседание, отметил роль партии как центрального политического игрока, действующего в интересах государства, особенно в плане поддержки участников и ветеранов специальной военной операции, пишет mkset.ru.
Одним из ключевых направлений работы партии будет всесторонняя системная помощь военнослужащим и их семьям. В народную программу «Единой России» вошли 13 новых инициатив, нацеленных на профессиональную переподготовку, медицинскую реабилитацию и социальную адаптацию военнослужащих, участвующих в СВО.
Как отметил Владимир Путин, «Единая Россия» активно поддерживает военнослужащих с первых дней СВО, предлагая значимые законодательные инициативы для создания системы правовых и социальных гарантий для участников спецоперации и их семей. Партия также способствует восстановлению освобожденных территорий; собирает и доставляет товары мирным жителям; поддерживает ветеранов СВО в их профессиональной реализации, общественной и политической жизни.
Президент отметил необходимость подготовки квалифицированных специалистов. В этом контексте реализация федерального проекта «Время героев» будет осуществляться на региональном уровне. Участники СВО, удостоенные звания Героя России, стали членами высшего и генерального советов партии.
Лидер партии Дмитрий Медведев сообщил о расширении народной программы, в которой были представлены 39 новых инициатив. Эти предложения затрагивают разные сферы, включая социальные меры, строительство объектов образования и развитие инфраструктуры, а также поддержку материнства. Таким образом, общее число инициатив достигло 389. Также Медведев поручил подготовить публичный отчет о народной программе и в следующем году завершить ее реализацию.
Медведев отметил, что работа партии по подготовке к выборам 2026 года уже началась. Он подчеркнул, что «Единая Россия» должна повысить качество своей агитационно-пропагандистской деятельности: подготовить спикеров от ЕР, которые будут взаимодействовать с избирателями напрямую и выступать перед широкой аудиторией, включая молодежь и старшее поколение.
Владимир Якушев, избранный на съезде секретарем генерального совета «Единой России», отметил, что задачи, поставленные президентом, являются основополагающими. Он подчеркнул, что это программа партии в действии на ближайшие годы. «Единая Россия» должна стремиться к тому, чтобы ее выбирали не только как партию власти, но и как партию народа, пишут на сайте ER.RU.
Также следует отметить, что следующий год объявлен в России Годом муниципального депутата. Партия продолжит работу по укреплению взаимодействия с гражданами через первичные отделения.