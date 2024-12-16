Путин: С первых дней спецоперации ЕР поддерживает бойцов

Владимир Якушев, избранный на съезде секретарем генерального совета «Единой России», отметил, что задачи, поставленные президентом, являются основополагающими. Он подчеркнул, что это программа партии в действии на ближайшие годы. «Единая Россия» должна стремиться к тому, чтобы ее выбирали не только как партию власти, но и как партию народа, пишут на сайте ER.RU.