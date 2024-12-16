Росрыболовство оценит ущерб природе после крушения двух танкеров «Волгонефть»

Вчера вечером, 15 декабря, было решено приостановить эвакуацию танкера «Волгонефть-239» из-за ухудшения погоды. Как сообщает пресс-служба МЧС России, на судне есть все необходимое для сохранения жизней членов экипажа — их 14 человек. Силы и средства для оказания помощи находятся в готовности, связь с людьми на борту поддерживается. Дрейфующее судно находится на мели в 80 м от берега в районе порта Тамань Краснодарского края.