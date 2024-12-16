Росрыболовство оценит ущерб природе после крушения двух танкеров «Волгонефть»

Posted 16 декабря, 02:56
Published 16 декабря, 02:56
Modified 16 декабря, 02:59
Updated 16 декабря, 02:59
Вчера вечером, 15 декабря, было решено приостановить эвакуацию танкера «Волгонефть-239» из-за ухудшения погоды. Как сообщает пресс-служба МЧС России, на судне есть все необходимое для сохранения жизней членов экипажа — их 14 человек. Силы и средства для оказания помощи находятся в готовности, связь с людьми на борту поддерживается. Дрейфующее судно находится на мели в 80 м от берега в районе порта Тамань Краснодарского края.
В пресс-службе Росрыболовства рассказали, что создали рабочую группу и направили специалистов к месту аварии. После того, как улучшится погода и будет завершена ликвидация последствий происшествия, специалисты ведомства оценят ущерб, причиненный водным биоресурсам.
15 декабря в акватории Черного моря получили повреждения два танкера — «Волгонефть -212» и «Волгонефть-239», перевозившие нефтепродукты. Судна сели на мель. В 14:15 по московскому времени с танкера «Волгонефть-212» эвакуировали всех членов экипажа, один человек погиб. «Волгонефть-212» принадлежит пермской компании ООО «Кама Шиппинг», среди пострадавших — трое пермяков. Все они находятся под наблюдением врачей в городской больнице Анапы, ранее сообщал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Один из пострадавших в тяжелом состоянии.