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Posted 16 декабря, 13:03

Published 16 декабря, 13:03

Modified 16 декабря, 13:07

Updated 16 декабря, 13:07

Ряпушка Варя и Налим Максим в новом сезоне учатся безопасно покупать в Сети

Ряпушка Варя и Налим Максим в новом сезоне учатся безопасно покупать в Сети

16 декабря 2024, 13:03
Фото: Авито.
Герои роликов всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез», реализуемого «Авито» и АНО «Цифровая экономика», Ряпушка Варя и Налим Максим научат пользователей безопасно совершать онлайн-покупки с доставкой и искать подработку.

Проект реализуется при поддержке Минпросвещения и Минцифры России и призван повысить цифровую грамотность школьников. Ряпушка Варя и Налим Максим созданы школьниками — участниками конкурса сценариев «Авито».

В первом эпизоде Ряпушка Варя учится, как искать товары на платформе, общаться с продавцами, безопасно покупать и получать товары с доставкой. Во втором эпизоде 14-летний Налим Максим решает найти подработку на время каникул в интернете. Главному герою рассказывают, на что стоит обратить внимание при поиске вакансий и какую информацию нельзя сообщать собеседнику.

Как отметила Наталья Юматова, директор департамента доверия и безопасности Авито, конкурс сценариев помог им понять, что волнует детей сегодня. В АНО «Цифровая экономика» отметили, что в образовательных уроках молодым ребятам расскажут, какие угрозы существуют в интернет-пространстве и как можно им противостоять.

Весной этого года вышел первый сезон «Цифрового ликбеза» от «Авито», в котором главные герои рассказали, как выбирать надежных продавцов, грамотно размещать объявления в интернете и сохранить персональные данные при совершении онлайн-покупок.

Проект рекомендован детям от шести лет для просмотра с родителями или педагогами. Вместе с роликами разработаны методические материалы для педагогов, которые помогут эффективно интегрировать видеоролики в учебный процесс по разным предметам.

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