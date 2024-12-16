Ряпушка Варя и Налим Максим в новом сезоне учатся безопасно покупать в Сети

Posted 16 декабря, 13:03
Published 16 декабря, 13:03
Modified 16 декабря, 13:07
Updated 16 декабря, 13:07
Проект реализуется при поддержке Минпросвещения и Минцифры России и призван повысить цифровую грамотность школьников. Ряпушка Варя и Налим Максим созданы школьниками — участниками конкурса сценариев «Авито».
В первом эпизоде Ряпушка Варя учится, как искать товары на платформе, общаться с продавцами, безопасно покупать и получать товары с доставкой. Во втором эпизоде 14-летний Налим Максим решает найти подработку на время каникул в интернете. Главному герою рассказывают, на что стоит обратить внимание при поиске вакансий и какую информацию нельзя сообщать собеседнику.
Как отметила Наталья Юматова, директор департамента доверия и безопасности Авито, конкурс сценариев помог им понять, что волнует детей сегодня. В АНО «Цифровая экономика» отметили, что в образовательных уроках молодым ребятам расскажут, какие угрозы существуют в интернет-пространстве и как можно им противостоять.
Весной этого года вышел первый сезон «Цифрового ликбеза» от «Авито», в котором главные герои рассказали, как выбирать надежных продавцов, грамотно размещать объявления в интернете и сохранить персональные данные при совершении онлайн-покупок.
Проект рекомендован детям от шести лет для просмотра с родителями или педагогами. Вместе с роликами разработаны методические материалы для педагогов, которые помогут эффективно интегрировать видеоролики в учебный процесс по разным предметам.