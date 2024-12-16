Следствие допросит пермских владельцев затонувшего танкера «Волгонефть 212»

Posted 16 декабря, 10:35
Published 16 декабря, 10:35
Modified 16 декабря, 10:59
Updated 16 декабря, 10:59
Нефтетанкер «Волгонефть 212» проходил проверку пригодности для перевозки опасных грузов в июле этого года, сообщает крымский следком. 10 ноября судно вышло из порта «Саратов» в порт «Кавказ». В результате шторма танкер затонул в акватории Черного моря, был допущен разлив мазута.
На борту находилось 12 членов экипажа, среди них были две женщины, матрос и повар. Погибший — вахтенный матрос, 23-летний уроженец города Астрахани. 11 потерпевших госпитализированы в состоянии различной степени тяжести в Анапскую центральную районную больницу. Капитан судна, по имеющимся данным, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Среди пострадавших трое пермяков, по данным на 16 декабря они находятся в удовлетворительном состоянии.
Следствие СКР по Республике Крым и городу Севастополю вчера возбудило два уголовных дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего в акватории Черного моря произошло крушение танкеров «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212», один член экипажа погиб (ч.1 ст 263, ч.2 ст. 263 УК РФ).
Группа следователей в настоящее время работает на территории Краснодарского края и в Керчи: ведутся допросы пострадавших моряков, которые признаны потерпевшими по уголовному делу, назначены судебно-медицинские экспертизы. В фирмах, где танкеры проходили технические осмотры, изымаются документы, проводятся обыски и допросы работников портов, изучаются сводки информирования оперативными службами экипажей о чрезвычайных погодных условиях.
Как сообщают в СКР, запланированы допросы судовладельцев в Перми и Санкт-Петербурге. Судно «Волгонефть 212» судовладельцем затонувших танкеров является пермское ООО «КамаТрансОйл», оператором — ООО «Кама шиппинг», обе компании связаны с Виктором Сельковым и его сыновьями Алексеем и Константином. Судно базировалось в порту Санкт-Петербурга. В компании произошедшее пока не комментируют, отметив, что на данный момент никаких следственных действий и допросов пока не проводилось.
Как рассказали журналисту Properm.ru информированные источники, расследованием будут заниматься следственные органы по месту происшествия. Вероятнее всего, следствие на транспорте в Перми будет производить в Перми следственные действия по запросу крымских коллег.
Танкер «Волгонефть 239» 16 ноября вышел из порта «Азов» в порт «Кавказ». В результате шторма судно получило повреждения в виде разрыва носовой части на расстоянии 8 км. от берега. Экипаж корабля находился в кормовой части, которая отдрейфовала от берега на расстоянии 10 метров от порта «Тамань». В настоящее время спасательная операция завершена. Все 14 человек благополучно эвакуированы на берег, им оказывается необходимая помощь.
Расследование уголовных дел находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.