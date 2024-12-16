Следствие допросит пермских владельцев затонувшего танкера «Волгонефть 212»

Танкер «Волгонефть 239» 16 ноября вышел из порта «Азов» в порт «Кавказ». В результате шторма судно получило повреждения в виде разрыва носовой части на расстоянии 8 км. от берега. Экипаж корабля находился в кормовой части, которая отдрейфовала от берега на расстоянии 10 метров от порта «Тамань». В настоящее время спасательная операция завершена. Все 14 человек благополучно эвакуированы на берег, им оказывается необходимая помощь.