Снегопады и отложения льда в Прикамье усложнят жизнь автомобилистам и пешеходам

Posted 16 декабря, 10:58
Published 16 декабря, 10:58
Modified 16 декабря, 11:01
Updated 16 декабря, 11:01
Завтра, 17 декабря, в Прикамье из-за погоды в отдельных районах образуются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах местами гололедица и снежный накат. Ночью в некоторых территориях региона пройдет сильный снег, сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В связи с опасными метеоявлениями в Прикамье возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение числа дорожно-транспортных происшествий. В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю просят жителей избегать нахождения около линий электропередач и быть внимательными на дорогах. Водителями необходимо соблюдать скоростной режим и воздержаться от резких маневров, а пешеходам — осторожно пересекать проезжую часть. Во избежание несчастных случаев не приближайтесь к крышам зданий, с которых может сойти снег, а на входе в здание обязательно убедитесь, что над вашей головой не свисают глыбы снега и сосулек.
Предупредите знакомых и родных об ухудшении погоды. О происшествиях немедленно сообщайте по номерам телефонов экстренных служб 01, 101 или 112.