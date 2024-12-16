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Posted 16 декабря, 10:58

Published 16 декабря, 10:58

Modified 16 декабря, 11:01

Updated 16 декабря, 11:01

МЧС Прикамья: 17 декабря ожидаются снегопады и гололедно-изморозевые отложения

Снегопады и отложения льда в Прикамье усложнят жизнь автомобилистам и пешеходам

16 декабря 2024, 10:58
Фото: ideogram.ai.

МЧС Прикамья: 17 декабря ожидаются снегопады и гололедно-изморозевые отложения

Ранее синоптики предупреждали пермяков о снежных буднях.

Завтра, 17 декабря, в Прикамье из-за погоды в отдельных районах образуются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах местами гололедица и снежный накат. Ночью в некоторых территориях региона пройдет сильный снег, сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В связи с опасными метеоявлениями в Прикамье возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение числа дорожно-транспортных происшествий. В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю просят жителей избегать нахождения около линий электропередач и быть внимательными на дорогах. Водителями необходимо соблюдать скоростной режим и воздержаться от резких маневров, а пешеходам — осторожно пересекать проезжую часть. Во избежание несчастных случаев не приближайтесь к крышам зданий, с которых может сойти снег, а на входе в здание обязательно убедитесь, что над вашей головой не свисают глыбы снега и сосулек.

Предупредите знакомых и родных об ухудшении погоды. О происшествиях немедленно сообщайте по номерам телефонов экстренных служб 01, 101 или 112.

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