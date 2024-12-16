Снегопады и отложения льда в Прикамье усложнят жизнь автомобилистам и пешеходам

В связи с опасными метеоявлениями в Прикамье возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение числа дорожно-транспортных происшествий. В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю просят жителей избегать нахождения около линий электропередач и быть внимательными на дорогах. Водителями необходимо соблюдать скоростной режим и воздержаться от резких маневров, а пешеходам — осторожно пересекать проезжую часть. Во избежание несчастных случаев не приближайтесь к крышам зданий, с которых может сойти снег, а на входе в здание обязательно убедитесь, что над вашей головой не свисают глыбы снега и сосулек.