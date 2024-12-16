Стали известны итоги XI Пермского краевого семейного форума

По словам министра социального развития и труда Пермского края Павла Фокина, в этом году мероприятие вернулось к более масштабному формату — оно продлилось два дня. В первый день прошли деловая программа и мастер-класса, а во второй — фестиваль для всей семьи в новогодней атмосфере. Ключевым событием деловой программы стало пленарное заседание «Год семьи в Пермском крае: когда мы вместе — все реально!». На нем подвели итоги Года семьи в нашем регионе.