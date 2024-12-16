Стали известны итоги XI Пермского краевого семейного форума

Posted 16 декабря, 13:50
Published 16 декабря, 13:50
Modified 17 декабря, 06:29
Updated 17 декабря, 06:29
В столице Прикамья завершился XI Пермский краевой семейный форум. На нем представители профессионального сообщества обсудили разные темы и подходы к решению вопросов, стоящих перед региональным правительством.
Как рассказали в пресс-службе администрации губернатора, глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что форум стал традиционным для края и знаковым для Года семьи, утвержденного президентом России Владимиром Путиным. Участники семейного форума обсуждали такие важные темы, как семейные ценности, рождение и воспитание детей, развитие медицины, образования и некоммерческих организаций.
По словам министра социального развития и труда Пермского края Павла Фокина, в этом году мероприятие вернулось к более масштабному формату — оно продлилось два дня. В первый день прошли деловая программа и мастер-класса, а во второй — фестиваль для всей семьи в новогодней атмосфере. Ключевым событием деловой программы стало пленарное заседание «Год семьи в Пермском крае: когда мы вместе — все реально!». На нем подвели итоги Года семьи в нашем регионе.
Отдельное направление состоялось при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ — это развитие семейного бизнеса. Эксперты отметили, что общее дело является семейной ценностью, которая сплачивает всех ее членов в развивающийся коллектив единомышленников. По данным ТПП России, в семьях представителей семейного бизнеса в среднем воспитывается по три и более ребенка.
Кроме того, на краевом семейном форуме были представлены и неожиданные форматы. ЗАГС Пермского края провел антиконференцию, участники которой обсудили вопросы укрепления семейных отношений и сохранения брака. Особое внимание стороны уделили старту в 2025 году пилотного проекта Комитета краевого ЗАГС «Сближение». Инициатива посвящена профилактике кризисов в браках и семьях. Кроме того, участники и посетители форума посетили множество мастер-классов, семинаров, экспертных советов и диалоговых площадок.
Второй день форума стал фестивалем новогодних впечатлений. Он стартовал с церемонии вручения наград «Родительская слава», «За достойное воспитание детей», «Лучшая замещающая семья» и «Лучшая многодетная семья». Для гостей подготовили насыщенную творческую программу. Затем прошла открытая встреча со спортсменами-олимпийцами «Семья — первая команда». С пермяками побеседовали серебряный призер Олимпийских игр 2020 года, чемпион мира по плаванию на короткой воде Александр Красных, заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка по баскатеболу Светлана Антипова и член национальной сборной команды на двух Олимпийских играх, бобслеист Сергей Голубев. Все желающие смогли сдать нормативы ГТО.
На площадке форума работала секция, где можно было узнать о навыках оказания первой медицинской помощи. Также мастер-классы и встречи с пермскими писателями проводила библиотека им. Кузьмина. Гости площадки могли посмотреть анимационные и документальные фильмы, посвященные семейным ценностям, выбору профессии и другим важным темам. А для родителей прошел мастер-класс «Воспитание сердцем» и лекторий. Ряд НКО, помогающих семьям в Прикамье, подготовил свои мастер-классы по созданию подарков для семей.
Форум завершился выступлением тин-поп певицы ASAMMUELL.