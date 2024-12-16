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Posted 16 декабря, 10:20

Published 16 декабря, 10:20

Modified 16 декабря, 10:24

Updated 16 декабря, 10:24

В суд передано дело пермяков, жестоко расправившихся с другом на кладбище

Суд рассмотрит дело пермяков, из-за долга задушивших приятеля на Северном кладбище

16 декабря 2024, 10:20
Фото: пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

В суд передано дело пермяков, жестоко расправившихся с другом на кладбище

Тело мужчины обнаружили утром 15 марта, спустя полторы недели после его исчезновения.

Суд рассмотрит дело двух жителей Пермского края, обвиняемых в совершении ряда преступлений, а именно:

  • разбоя, совершенного с применением насилия группой лиц по предварительному сговору (п. «в» ч. 4. ст. 162 УК РФ);
  • убийства, совершенного группой лиц по предварительному сговору, сопряженного с разбоем (пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ);
  • похищения важного личного документа (ч. 2 ст. 325 УК РФ).

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела.

Следствие установило, что вечером 5 марта текущего года двое мужчин употребили алкогольные напитки и назначили своему 41-летнему знакомому встречу в Перми, чтобы потребовать денежный долг. Издание Ural Mash сообщало, что пермяк задолжал приятелям 150 тыс. рублей — он купил у одного из них автомобиль, продал, а затем купил иномарку, но деньги так и не вернул. Злоумышленники встретились со своей жертвой под надуманным предлогом, а затем уехали вместе с мужчиной в его автомобиле на Северное кладбище, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России.

В пресс-службе прокуратуры Пермского края уточняют, что обвиняемые уехали с потерпевшим, предложив навестить ему могилу матери. Они заранее разработали преступный план действий. На территории кладбища они напали на мужчину, сдавили его шею и нанесли несколько ударов в голову и грудь. Потерпевший умер на месте в результате механической асфиксии. Его тело спрятали на одной из могил. После этого злоумышленники похитили машину покойного и находящееся в нем имущество, и распорядились ими по своему усмотрению. Прокуратура Прикамья направила уголовное дело в Пермский краевой суд, где оно будет рассмотрено по существу.

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