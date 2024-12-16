Суд рассмотрит дело пермяков, из-за долга задушивших приятеля на Северном кладбище

В пресс-службе прокуратуры Пермского края уточняют, что обвиняемые уехали с потерпевшим, предложив навестить ему могилу матери. Они заранее разработали преступный план действий. На территории кладбища они напали на мужчину, сдавили его шею и нанесли несколько ударов в голову и грудь. Потерпевший умер на месте в результате механической асфиксии. Его тело спрятали на одной из могил. После этого злоумышленники похитили машину покойного и находящееся в нем имущество, и распорядились ими по своему усмотрению. Прокуратура Прикамья направила уголовное дело в Пермский краевой суд, где оно будет рассмотрено по существу.