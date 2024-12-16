Сумма осадков до 200% от нормы! В будни в Пермском крае будет снежно и холодно

Неделя в Пермском крае будет теплее климатической нормы на 3-3,5°, также ежедневно ожидаются небольшие и умеренные снегопады. Сумма осадков на юге региона может составить до 200% нормы, на севере — около нормы. В конце будней, после 19 декабря, может пройти короткая волна холода, но пока об этом нельзя сказать с полной уверенностью, сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».