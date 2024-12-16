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Posted 16 декабря, 02:21

Published 16 декабря, 02:21

Modified 16 декабря, 02:23

Updated 16 декабря, 02:23

В Пермском крае в будни с 16 по 20 декабря похолодает до -29 градусов

Сумма осадков до 200% от нормы! В будни в Пермском крае будет снежно и холодно

16 декабря 2024, 02:21
Фото: properm.ru.

В Пермском крае в будни с 16 по 20 декабря похолодает до -29 градусов

Несмотря на это, температура воздуха будет выше климатической нормы.

Неделя в Пермском крае будет теплее климатической нормы на 3-3,5°, также ежедневно ожидаются небольшие и умеренные снегопады. Сумма осадков на юге региона может составить до 200% нормы, на севере — около нормы. В конце будней, после 19 декабря, может пройти короткая волна холода, но пока об этом нельзя сказать с полной уверенностью, сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».

Сегодня, 16 декабря, местами по Пермскому краю образуются гололедно-изморозевые отложения. Ночью -18…-13°, на севере до -24°, на северо-востоке до -29°. Днем температура воздуха поднимется до -9…-4°, на севере -15…-10°. Ветер юго-восточный, южный 6-11 м/с. Во вторник сильного снегопада стоит ждать только местами в горах. Ночью -9…-4°, днем -8…-3°, скорость южного, юго-восточного ветра — 5-10 м/с.

18 декабря в Прикамье ночью -8…-3°, днем -9…-4°, ветер южных направлений 3-8 м/с. В четверг, 19 декабря, немного похолодает — ночью -12…-7°, днем -13…-8°, ветер будет слабым. Трудовые будни завершатся пятницей, которая пройдет преимущественно без осадков. Ночью похолодает до -18…-13°, при прояснениях до -23°. Днем потеплеет до -10…-5°, ветер южный со скоростью 2-7 м/с. По предварительной информации, после 20 декабря в выходные снова потеплеет до -7…-2°. В регион вернутся снегопады.

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