Театр-Театр обменивает билеты на гоголевскую «Женитьбу» на лисью шкуру

Posted 16 декабря, 06:19
Published 16 декабря, 06:19
Modified 16 декабря, 06:22
Updated 16 декабря, 06:22
Пермский академический Театр-Театр объявил о поиске лисьей шкуры для спектакля «Женитьба» (16+). Премьерная серия показов состоится с 13 по 16 февраля 2025 года.
Лисья шкура нужна для воплощения образа свахи Фёклы Ивановны, ее роль сыграет Евгения Барашкова. В пресс-службе учреждения сообщают, что подарят билеты на премьеру «Женитьбы» тому, кто подарит коллективу театра лисью шкуру, как на эскизе художника, — с хвостом, лапами и мордочкой. Чтобы выручить артистов, нужно обратиться к начальнику пошивочного цеха Юлии Грошевой по номеру телефона +7 902 833 3904 (звонить в рабочее время).
В спектакле Михаила Бычкова «Женитьба» будет на 100% представлен текст известного писателя Николая Гоголя. Кроме того, действие постановки не будет перенесено в современность. Однако в Театре-Театре обещают, что герои Гоголя предстанут живыми и понятными сегодняшним зрителям.