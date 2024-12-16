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Posted 16 декабря, 06:19

Published 16 декабря, 06:19

Modified 16 декабря, 06:22

Updated 16 декабря, 06:22

Театр-Театр просит зрителей подарить лисью шкуру для спектакля

Театр-Театр обменивает билеты на гоголевскую «Женитьбу» на лисью шкуру

16 декабря 2024, 06:19
Фото: properm.ru.

Театр-Театр просит зрителей подарить лисью шкуру для спектакля

Сюжет
Театр-театр
Премьерные показы намечены на февраль.

Пермский академический Театр-Театр объявил о поиске лисьей шкуры для спектакля «Женитьба» (16+). Премьерная серия показов состоится с 13 по 16 февраля 2025 года.

Лисья шкура нужна для воплощения образа свахи Фёклы Ивановны, ее роль сыграет Евгения Барашкова. В пресс-службе учреждения сообщают, что подарят билеты на премьеру «Женитьбы» тому, кто подарит коллективу театра лисью шкуру, как на эскизе художника, — с хвостом, лапами и мордочкой. Чтобы выручить артистов, нужно обратиться к начальнику пошивочного цеха Юлии Грошевой по номеру телефона +7 902 833 3904 (звонить в рабочее время).

Фото: пресс-служба Пермского академического Театра-Театра

В спектакле Михаила Бычкова «Женитьба» будет на 100% представлен текст известного писателя Николая Гоголя. Кроме того, действие постановки не будет перенесено в современность. Однако в Театре-Театре обещают, что герои Гоголя предстанут живыми и понятными сегодняшним зрителям.

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#Общество#Пермь#Искусство#Театр-театр#Театр#Спектакль
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