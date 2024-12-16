Театр-Театр обменивает билеты на гоголевскую «Женитьбу» на лисью шкуру

Лисья шкура нужна для воплощения образа свахи Фёклы Ивановны, ее роль сыграет Евгения Барашкова. В пресс-службе учреждения сообщают, что подарят билеты на премьеру «Женитьбы» тому, кто подарит коллективу театра лисью шкуру, как на эскизе художника, — с хвостом, лапами и мордочкой. Чтобы выручить артистов, нужно обратиться к начальнику пошивочного цеха Юлии Грошевой по номеру телефона +7 902 833 3904 (звонить в рабочее время).