Трудинспекция проверит соблюдение норм охраны труда в пермском «Кама шиппинг»

«15 декабря танкер пермской компании „Кама шиппинг“, осуществляющей деятельность в сфере внутреннего водного грузового транспорта, получил повреждения из-за шторма у берегов Керченского пролива. В результате спасательной информации члены экипажа эвакуированы с танкера и направлены в медицинское учреждение для оказания помощи и установления тяжести вреда здоровью. Установлено, что капитан судна в тяжелом состоянии, моторист погиб», — говорится в сообщении инспекции.