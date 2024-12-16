Трудинспекция проверит соблюдение норм охраны труда в пермском «Кама шиппинг»

Posted 16 декабря, 11:09
Published 16 декабря, 11:09
Modified 16 декабря, 13:50
Updated 16 декабря, 13:50
Инспекция труда также присоединилась к расследованию обстоятельств группового несчастного случая на танкере «Волгонефть 212», об этом сообщает само ведомство. В трудинспекции официально называют владельца судна — ООО «Кама шиппинг».
«В настоящее время инспекцией осуществляется взаимодействие с МЧС, органами по труду республики Крым и судовладельцем, работодателем направлено извещение о несчастном случае», — приводят в ведомстве слова замначальника инспекции Павла Бахтагареева.
«15 декабря танкер пермской компании „Кама шиппинг“, осуществляющей деятельность в сфере внутреннего водного грузового транспорта, получил повреждения из-за шторма у берегов Керченского пролива. В результате спасательной информации члены экипажа эвакуированы с танкера и направлены в медицинское учреждение для оказания помощи и установления тяжести вреда здоровью. Установлено, что капитан судна в тяжелом состоянии, моторист погиб», — говорится в сообщении инспекции.
Инспекция сформирует комиссию по расследованию обстоятельств несчастного случая, будет проведен правовой анализ соблюдения работодателем требований охраны труда.
В случае выявления нарушений требований трудового законодательства в инспекции примут меры административного характера, материалы расследования несчастного случая будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.
Судно «Волгонефть» построено в 1969 году в Петербурге. Это нефтеналивной танкер класса «река-море» грузоподьемностью 4800-5000 тонн, предназначен для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов.