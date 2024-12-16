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Posted 16 декабря, 11:09

Published 16 декабря, 11:09

Modified 16 декабря, 13:50

Updated 16 декабря, 13:50

Трудинспекция проверит соблюдение норм охраны труда в пермском «Кама шиппинг»

Трудинспекция проверит соблюдение норм охраны труда в пермском «Кама шиппинг»

16 декабря 2024, 11:09
Фото: ЧП Крым.
Сюжет
Пермская езда
Экипаж судна «Волгонефть 212» после крушения оказался с переохлаждением в больнице, матрос погиб.

Инспекция труда также присоединилась к расследованию обстоятельств группового несчастного случая на танкере «Волгонефть 212», об этом сообщает само ведомство. В трудинспекции официально называют владельца судна — ООО «Кама шиппинг».

«В настоящее время инспекцией осуществляется взаимодействие с МЧС, органами по труду республики Крым и судовладельцем, работодателем направлено извещение о несчастном случае», — приводят в ведомстве слова замначальника инспекции Павла Бахтагареева.

«15 декабря танкер пермской компании „Кама шиппинг“, осуществляющей деятельность в сфере внутреннего водного грузового транспорта, получил повреждения из-за шторма у берегов Керченского пролива. В результате спасательной информации члены экипажа эвакуированы с танкера и направлены в медицинское учреждение для оказания помощи и установления тяжести вреда здоровью. Установлено, что капитан судна в тяжелом состоянии, моторист погиб», — говорится в сообщении инспекции.

Инспекция сформирует комиссию по расследованию обстоятельств несчастного случая, будет проведен правовой анализ соблюдения работодателем требований охраны труда.

В случае выявления нарушений требований трудового законодательства в инспекции примут меры административного характера, материалы расследования несчастного случая будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.

Судно «Волгонефть» построено в 1969 году в Петербурге. Это нефтеналивной танкер класса «река-море» грузоподьемностью 4800-5000 тонн, предназначен для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов.

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#Происшествия#Общество#Суд#Пермская езда#Охрана труда
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