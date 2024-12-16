В 15-й санкционный пакет Евросоюза попало пермское предприятие

Posted 16 декабря, 13:55
Published 16 декабря, 13:55
Modified 16 декабря, 13:57
Updated 16 декабря, 13:57
Пермское «ОДК-Стар» попало под европейские санкции. Евросоюз расширил санкционный список в отношении лиц и организаций, которые, как считают в Брюсселе, «подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».
В числе новых фигурантов — певица Лариса Долина, авиакомпания Utair, застройщик ПИК, руководители нескольких российских компаний и около 30 лётчиков из 22-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии. Это уже 15-й санкционный пакет Евросоюза.
АО «ОДК-СТАР» — предприятие, обладающее компетенциями в разработке, производстве и сервисном обслуживании систем автоматического управления газотурбинными двигателями воздушных судов и промышленных ГТД. Единственное предприятие в России, которое проектирует и производит комплексные системы управления гражданскими ГТД с цифровыми электронными регуляторами и гидромеханическими агрегатами.
Под санкции, объявленные в ноябре Минфином США, попали две пермские финансовые структуры: банк «Урал ФД» и АО «Регистратор Интрако».