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Posted 16 декабря, 07:54

Published 16 декабря, 07:54

Modified 16 декабря, 07:58

Updated 16 декабря, 07:58

В 2024 году пермские чиновники допустили 74 конфликта интересов

В 2024 году пермские чиновники допустили 74 конфликта интересов

16 декабря 2024, 07:54
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Возле кормушки
С начала 2024 года пятерых государственных и муниципальных служащих уволили в связи с утратой доверия.

За девять месяцев 2024 года прокуратура выявила 445 лиц, допустивших нарушения, связанные с неисполнением (несоблюдением) антикоррупционных обязанностей, запретов и ограничений. Сорок чиновников из них привлечены к административной ответственности. Основная масса нарушений связана с представлением чиновниками неполных или недостоверных сведений о доходах и расходах.

Пять чиновников были уволены в связи с утратой доверия. Это:

Кроме того без вмешательства прокуратуры из-за конфликта интересов была уволена Татьяна Кассаб, бывшая главный государственный налоговый инспектор отдела обеспечения процедур банкротства №3 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 21.

Как сообщают в прокуратуре, за 9 месяцев 2024 года выявлено 74 факта несоблюдения требований законодательства о предотвращении и урегулировании конфликта интересов.

Прокуроры не только надзирают за исполнением антикоррупционного законодательства, но и координируют деятельность правоохранительных органов по борьбе с коррупционными правонарушениями. Совместная работа правоохранительных органов Пермского края за последние годы позволила достичь определенных результатов в борьбе с коррупционной преступностью. За 9 месяцев 2024 года в Пермском крае вынесены приговоры в отношении 74 лиц, признанных виновными в совершении коррупционных преступлений.

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#Общество#Суд#Возле кормушки#Коррупционеры#Коррупция#Конфликт интересов#Противодействие коррупции
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