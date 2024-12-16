В 2024 году пермские чиновники допустили 74 конфликта интересов

Posted 16 декабря, 07:54
Published 16 декабря, 07:54
Modified 16 декабря, 07:58
Updated 16 декабря, 07:58
За девять месяцев 2024 года прокуратура выявила 445 лиц, допустивших нарушения, связанные с неисполнением (несоблюдением) антикоррупционных обязанностей, запретов и ограничений. Сорок чиновников из них привлечены к административной ответственности. Основная масса нарушений связана с представлением чиновниками неполных или недостоверных сведений о доходах и расходах.
Пять чиновников были уволены в связи с утратой доверия. Это:
Кроме того без вмешательства прокуратуры из-за конфликта интересов была уволена Татьяна Кассаб, бывшая главный государственный налоговый инспектор отдела обеспечения процедур банкротства №3 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 21.
Как сообщают в прокуратуре, за 9 месяцев 2024 года выявлено 74 факта несоблюдения требований законодательства о предотвращении и урегулировании конфликта интересов.
Прокуроры не только надзирают за исполнением антикоррупционного законодательства, но и координируют деятельность правоохранительных органов по борьбе с коррупционными правонарушениями. Совместная работа правоохранительных органов Пермского края за последние годы позволила достичь определенных результатов в борьбе с коррупционной преступностью. За 9 месяцев 2024 года в Пермском крае вынесены приговоры в отношении 74 лиц, признанных виновными в совершении коррупционных преступлений.