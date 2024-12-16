В 2024 году пермские чиновники допустили 74 конфликта интересов

Прокуроры не только надзирают за исполнением антикоррупционного законодательства, но и координируют деятельность правоохранительных органов по борьбе с коррупционными правонарушениями. Совместная работа правоохранительных органов Пермского края за последние годы позволила достичь определенных результатов в борьбе с коррупционной преступностью. За 9 месяцев 2024 года в Пермском крае вынесены приговоры в отношении 74 лиц, признанных виновными в совершении коррупционных преступлений.