В Бардымском округе простились с погибшим 26-летним мобилизованным

Posted 16 декабря, 15:23
Published 16 декабря, 15:23
Modified 16 декабря, 15:25
Updated 16 декабря, 15:25
В селе Аклуши Бардымского муниципального округа простились с 26-летним Илсафом Ибрагимовым. В сентябре 2022 года был мобилизован для участия в специальной военной операции, и погиб в мае 2024 года, сообщили в официальном паблике администрации муниципалитета.
Илсаф Ибрагимов родился в селе Аклуши 13 марта 1998 года. После школы закончил бардымский филиал Краевого политехнического колледжа, отслужил в армии. 28 сентября 2022 года был мобилизован, и после учебного центра в Елани отправился в зону СВО. В мае 2024 года погиб при выполнении боевого задания.
На минувшей неделе в деревне Верхний Ашап Бардымского округа проводили в последний путь рядового Тимура Ижгузина, погибшего в ходе специальной военной операции.