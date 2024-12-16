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Posted 16 декабря, 15:23

Published 16 декабря, 15:23

Modified 16 декабря, 15:25

Updated 16 декабря, 15:25

В Бардымском округе простились с погибшим 26-летним Илсафом Ибрагимовым

В Бардымском округе простились с погибшим 26-летним мобилизованным

16 декабря 2024, 15:23
Фото: ВКонтакте/Администрация Бардымского муниципального округа.

В Бардымском округе простились с погибшим 26-летним Илсафом Ибрагимовым

Сюжет
Военная операция на Украине
Илсаф Ибрагимов служил в зоне СВО сентября 2022 года.

В селе Аклуши Бардымского муниципального округа простились с 26-летним Илсафом Ибрагимовым. В сентябре 2022 года был мобилизован для участия в специальной военной операции, и погиб в мае 2024 года, сообщили в официальном паблике администрации муниципалитета.

Илсаф Ибрагимов родился в селе Аклуши 13 марта 1998 года. После школы закончил бардымский филиал Краевого политехнического колледжа, отслужил в армии. 28 сентября 2022 года был мобилизован, и после учебного центра в Елани отправился в зону СВО. В мае 2024 года погиб при выполнении боевого задания.

На минувшей неделе в деревне Верхний Ашап Бардымского округа проводили в последний путь рядового Тимура Ижгузина, погибшего в ходе специальной военной операции.

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#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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