В Бардымском округе простились с погибшим 26-летним мобилизованным

Илсаф Ибрагимов родился в селе Аклуши 13 марта 1998 года. После школы закончил бардымский филиал Краевого политехнического колледжа, отслужил в армии. 28 сентября 2022 года был мобилизован, и после учебного центра в Елани отправился в зону СВО. В мае 2024 года погиб при выполнении боевого задания.