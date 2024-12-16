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Posted 16 декабря, 13:00

Published 16 декабря, 13:00

Modified 16 декабря, 13:08

Updated 16 декабря, 13:08

В Гремячинске на пожаре из-за короткого замыкания погиб 65-летний мужчина

В Гремячинске на пожаре погиб 65-летний мужчина

16 декабря 2024, 13:00
Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

В Гремячинске на пожаре из-за короткого замыкания погиб 65-летний мужчина

Следователи СК России устанавливают обстоятельства гибели мужчины.

Губахинским межрайонным следственным отделом проводится проверка по факту обнаружения тела 65-летнего мужчины в ходе тушения пожара. Об этом сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

По предварительным данным, утром 16 декабря в одной из квартир одноэтажного двухквартирного деревянного дома в Гремячинске произошло возгорание, причиной которого стало короткое замыкание электрической проводки. В ходе тушения пожара обнаружено тело погибшего.

В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели человека. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

На пожаре в доме на ул. Восстания в Перми вечером 15 декабря пострадали два человека.

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#Происшествия#Пожар#Су скр
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