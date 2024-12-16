В Гремячинске на пожаре погиб 65-летний мужчина

Posted 16 декабря, 13:00
Published 16 декабря, 13:00
Modified 16 декабря, 13:08
Updated 16 декабря, 13:08
Губахинским межрайонным следственным отделом проводится проверка по факту обнаружения тела 65-летнего мужчины в ходе тушения пожара. Об этом сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
По предварительным данным, утром 16 декабря в одной из квартир одноэтажного двухквартирного деревянного дома в Гремячинске произошло возгорание, причиной которого стало короткое замыкание электрической проводки. В ходе тушения пожара обнаружено тело погибшего.
В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели человека. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
На пожаре в доме на ул. Восстания в Перми вечером 15 декабря пострадали два человека.