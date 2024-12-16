В мае 2025 года Nordwind Airlines возобновит полеты из Перми в Махачкалу

Posted 16 декабря, 12:14
Published 16 декабря, 12:14
Modified 16 декабря, 12:16
Updated 16 декабря, 12:16
Авиакомпания Nordwind Airlines возобновит полеты из Перми в Махачкалу, первым на информацию на сайте перевозчика обратило внимание Ura.ru. Рейсы будут осуществляться с 1 мая по 28 сентября следующего года.
Летать в Дагестан можно будет по четвергам и воскресеньям на Boeing 737. Время полета составит три часа. На онлайн-табло пермского аэропорта информации о маршруте пока нет.
Полетная программа Nordwind Airlines по направлению Пермь — Махачкала закончилась в этом году 21 сентября.