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Posted 16 декабря, 12:14

Published 16 декабря, 12:14

Modified 16 декабря, 12:16

Updated 16 декабря, 12:16

В мае 2025 года Nordwind Airlines возобновит полеты из Перми в Махачкалу

В мае 2025 года Nordwind Airlines возобновит полеты из Перми в Махачкалу

16 декабря 2024, 12:14
Фото: Изображение Midjourney.
Летать в Дагестан пермяки смогут два раза в неделю.

Авиакомпания Nordwind Airlines возобновит полеты из Перми в Махачкалу, первым на информацию на сайте перевозчика обратило внимание Ura.ru. Рейсы будут осуществляться с 1 мая по 28 сентября следующего года.

Летать в Дагестан можно будет по четвергам и воскресеньям на Boeing 737. Время полета составит три часа. На онлайн-табло пермского аэропорта информации о маршруте пока нет.

Полетная программа Nordwind Airlines по направлению Пермь — Махачкала закончилась в этом году 21 сентября.

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#Пермь#Авиаперелеты#Дагестан#Махачкала#Nordwind Airlines#Boeing 737
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