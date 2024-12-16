В Ординском и Березовском округах пройдут прощания с погибшими участниками СВО

Posted 16 декабря, 05:47
Published 16 декабря, 05:47
Modified 16 декабря, 05:49
Updated 16 декабря, 05:49
Завтра, 17 декабря, в Прикамье простятся с двумя участниками СВО. Спецоперация длится с 24 февраля 2022 года.
Эльмир Нигамашев родился 27 марта 1989 года в Лысьве, о его гибели сообщили в пресс-службе администрации Березовского округа. Мужчина погиб в зоне проведения спецоперации в поселке городского типа Вишневое Донецкой Народной Республики 2 декабря текущего года. Гражданская панихида начнется в 11:00 в деревне Ванькино, на ул. Зареченская, 14. Похороны пройдут на местном кладбище.
Кроме того, в пресс-службе администрации Ординского муниципального округа сообщают, что 16 ноября текущего года в ходе выполнения боевой задачи погиб Анатолий Поспелов. Его возраст и подробности гражданской жизни власти не уточняют. Прощание с Анатолием пройдет в 10:00 в Медянском центре развития культуры (село Медянка, ул. Ленина, 32а).