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Posted 16 декабря, 05:47

Published 16 декабря, 05:47

Modified 16 декабря, 05:49

Updated 16 декабря, 05:49

Анатолией Поспелов — слева на коллаже

В Ординском и Березовском округах пройдут прощания с погибшими участниками СВО

16 декабря 2024, 05:47
Фото: 1MI; vk.com/ordaadm; vk.com/berra_adm. Анатолией Поспелов — слева на коллаже

В Прикамье простятся с погибшими участниками СВО Поспеловым и Нигамашевым

Сюжет
Военная операция на Украине
Церемонии и похороны состоятся 17 декабря.

Завтра, 17 декабря, в Прикамье простятся с двумя участниками СВО. Спецоперация длится с 24 февраля 2022 года.

Эльмир Нигамашев родился 27 марта 1989 года в Лысьве, о его гибели сообщили в пресс-службе администрации Березовского округа. Мужчина погиб в зоне проведения спецоперации в поселке городского типа Вишневое Донецкой Народной Республики 2 декабря текущего года. Гражданская панихида начнется в 11:00 в деревне Ванькино, на ул. Зареченская, 14. Похороны пройдут на местном кладбище.

Кроме того, в пресс-службе администрации Ординского муниципального округа сообщают, что 16 ноября текущего года в ходе выполнения боевой задачи погиб Анатолий Поспелов. Его возраст и подробности гражданской жизни власти не уточняют. Прощание с Анатолием пройдет в 10:00 в Медянском центре развития культуры (село Медянка, ул. Ленина, 32а).

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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