В Ординском и Березовском округах пройдут прощания с погибшими участниками СВО

Эльмир Нигамашев родился 27 марта 1989 года в Лысьве, о его гибели сообщили в пресс-службе администрации Березовского округа. Мужчина погиб в зоне проведения спецоперации в поселке городского типа Вишневое Донецкой Народной Республики 2 декабря текущего года. Гражданская панихида начнется в 11:00 в деревне Ванькино, на ул. Зареченская, 14. Похороны пройдут на местном кладбище.