В Перми осудили торговца контрафактным коньяком

Во время обысков в гараже и автомобиле Land Cruiser обвиняемого было обнаружено и изъято более 12 тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции, общей стоимостью около 3 миллионов рублей, а также около полутора тысяч бутылок спиртного с поддельными товарными знаками, стоимостью около полумиллиона рублей. Экспертиза подтвердила, что как минимум в 1,5 тысячах бутылок был контрафактный алкоголь с поддельными этикетками известных брендов. Два ящика поддельного спиртного он продал своему знакомому.