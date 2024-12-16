В Перми осудили торговца контрафактным коньяком

Posted 16 декабря, 08:04
Published 16 декабря, 08:04
Modified 16 декабря, 08:06
Updated 16 декабря, 08:06
Судья Свердловского районного суда Валерий Слобожанинов приговорил торговца контрафактным алкоголем Марсала Ясар оглы Пашаева к двум годам условного срока и трем годам испытательного срока. Также ему назначено 200 тыс. рублей штрафа. Гособвинение просило отправить Пашаева на четыре года в колонию строгого режима.
Известно, что потерпевшим по делу был признан крупнейший производитель крепкого алкоголя в России — ООО Виноконьячный завод «Альянс-1892». Также свои претензии по делу заявляло общество «Омсквинопром» — производитель известных марок водки. Иски потерпевших на сумму более 400 тыс. рублей были удовлетворены.
Ранее сообщалось, что Пашаев во время следствия полностью признавал свою вину.
Пашаева задержали рядом с его контейнером на рынке «Гача» в декабре 2022 года. Он арендовал его для хранения паленого алкоголя на улице Лукоянова. Торговцу контрафактом было предъявлено обвинение в приобретении и хранении поддельных спиртных напитков и незаконном использовании чужого товарного знака (ст.171.1 ч. 6 п. б, ст. 180 ч.1 УК РФ).
По версии следствия, Пашаев причастен к сбыту немаркированной алкогольной продукции. Противоправная деятельность мужчины была пресечена в декабре 2022 года сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью Главного управления МВД России по Пермскому краю совместно с коллегами из регионального управления ФСБ.
Во время обысков в гараже и автомобиле Land Cruiser обвиняемого было обнаружено и изъято более 12 тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции, общей стоимостью около 3 миллионов рублей, а также около полутора тысяч бутылок спиртного с поддельными товарными знаками, стоимостью около полумиллиона рублей. Экспертиза подтвердила, что как минимум в 1,5 тысячах бутылок был контрафактный алкоголь с поддельными этикетками известных брендов. Два ящика поддельного спиртного он продал своему знакомому.
В 2012 году Пашаев уже был судим, но за участие в нападении с ножом на знакомых торговцев. По версии следствия, он требовал отдать ему автомобиль. Тогда его приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима.