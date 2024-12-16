В Перми судят мошенников, получавших маткапитал на несуществующих детей

За данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет лишения свободы со штрафом до 80 тыс. рублей и ограничением свободы до 1,5 лет. На период следствия в отношении всех фигурантов была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На земельные участки наложен арест.