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Posted 16 декабря, 10:28

Published 16 декабря, 10:28

Modified 16 декабря, 10:30

Updated 16 декабря, 10:30

В Перми 13 участников группировки похитили более 7 млн рублей выплат на детей

В Перми судят мошенников, получавших маткапитал на несуществующих детей

16 декабря 2024, 10:28
Фото: 1MI.

В Перми 13 участников группировки похитили более 7 млн рублей выплат на детей

За два года 13 участников группировки похитили более 7 млн рублей выплат на детей.

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении 13 жителей Перми. Они обвиняются в мошенничестве при получении выплат, сообщают в краевой прокуратуре.

С 2018 года до 2022 года, обвиняемые совершили хищение более 7 млн рублей бюджетных средств при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала. Они предоставляли в органы ЗАГС Перми и Социальный фонд России заведомо ложные сведения о рождении детей вне медицинской организации.

Как уточняют в краевом ГУ МВД, 38-летний и 40-летний мужчины решили воспользоваться нормой законодательства, дающей право органам ЗАГС регистрировать ребенка, родившегося вне медицинской организации, при наличии заявления лица, присутствовавшего при родах. С помощью сообщника они подыскивали женщин, которые, заручившись показаниями свидетелей, получали свидетельства о рождении в органах ЗАГС. Полученные документы обвиняемые предоставляли в территориальный орган Пенсионного фонда РФ и получали государственный сертификат на материнский капитал.

С помощью фиктивных договоров купли-продажи на имя женщин оформлялись земельные участки. Далее лжероженицы обращались в кредитный потребительский кооператив с целью получения займа на строительство жилья, создавая видимость улучшения жилищных условий. После перечисления заемных денежных средств от кооператива на счета лиц обналичивали денежные средства, выданные в качестве займов и распределяли между собой, а выданные кооперативом денежные займы в дальнейшем погашались за счет денежных средств, похищенных в Пенсионном фонде РФ.

Кроме того, некоторые из фигуранток выступали «свидетелями» рождения детей у других участниц группы. Одна из обвиняемых также незаконно получила социальные выплаты на двух фактически нерожденных детей в сумме более 430 тысяч рублей.

За данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет лишения свободы со штрафом до 80 тыс. рублей и ограничением свободы до 1,5 лет. На период следствия в отношении всех фигурантов была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На земельные участки наложен арест.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

Ранее Орджоникидзевский районный суд вынес приговор 34 — летней пермячке. Она признана виновной в мошенничестве при получении выплат.

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#Общество#Суд#Пермь#Мошенники
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