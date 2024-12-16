В Перми судят мошенников, получавших маткапитал на несуществующих детей

Posted 16 декабря, 10:28
Published 16 декабря, 10:28
Modified 16 декабря, 10:30
Updated 16 декабря, 10:30
Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении 13 жителей Перми. Они обвиняются в мошенничестве при получении выплат, сообщают в краевой прокуратуре.
С 2018 года до 2022 года, обвиняемые совершили хищение более 7 млн рублей бюджетных средств при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала. Они предоставляли в органы ЗАГС Перми и Социальный фонд России заведомо ложные сведения о рождении детей вне медицинской организации.
Как уточняют в краевом ГУ МВД, 38-летний и 40-летний мужчины решили воспользоваться нормой законодательства, дающей право органам ЗАГС регистрировать ребенка, родившегося вне медицинской организации, при наличии заявления лица, присутствовавшего при родах. С помощью сообщника они подыскивали женщин, которые, заручившись показаниями свидетелей, получали свидетельства о рождении в органах ЗАГС. Полученные документы обвиняемые предоставляли в территориальный орган Пенсионного фонда РФ и получали государственный сертификат на материнский капитал.
С помощью фиктивных договоров купли-продажи на имя женщин оформлялись земельные участки. Далее лжероженицы обращались в кредитный потребительский кооператив с целью получения займа на строительство жилья, создавая видимость улучшения жилищных условий. После перечисления заемных денежных средств от кооператива на счета лиц обналичивали денежные средства, выданные в качестве займов и распределяли между собой, а выданные кооперативом денежные займы в дальнейшем погашались за счет денежных средств, похищенных в Пенсионном фонде РФ.
Кроме того, некоторые из фигуранток выступали «свидетелями» рождения детей у других участниц группы. Одна из обвиняемых также незаконно получила социальные выплаты на двух фактически нерожденных детей в сумме более 430 тысяч рублей.
За данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет лишения свободы со штрафом до 80 тыс. рублей и ограничением свободы до 1,5 лет. На период следствия в отношении всех фигурантов была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На земельные участки наложен арест.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.
Ранее Орджоникидзевский районный суд вынес приговор 34 — летней пермячке. Она признана виновной в мошенничестве при получении выплат.