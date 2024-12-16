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Posted 16 декабря, 10:58

Published 16 декабря, 10:58

Modified 16 декабря, 11:00

Updated 16 декабря, 11:00

Кадр из фильма «Иван Семёнов: Полный переполох!»

В Перми в начале года начнутся съемки третьей части фильма об Иване Семёнове

16 декабря 2024, 10:58
Фото: kino-teatr.ru. Кадр из фильма «Иван Семёнов: Полный переполох!»

В январе в Перми стартуют съемки третьего фильма об Иване Семёнове

Объявлен кастинг на ряд ролей в фильме «Иван Семенов. Полный каяк!».

В начале 2025 года в Перми начнутся съемки фильма «Иван Семенов. Полный каяк!». Для картины сейчас ищут профессиональных актеров на эпизодические роли, сообщают в Пермской кинокомиссии.

Профессиональные актеры нужны на следующие роли:

  • Завуч — женщина 45-50 лет.
  • Ведущий — мужчина с хорошей дикцией. Рассматриваем реальных ведущих.
  • Редактор (шоу) — мужчина около 35 лет.
  • Мальчики — смешные пацаны, оболтусы 13-14 лет.
  • Капитан команды — спортивный парень 13-15 лет.
  • Чиновник — мужчина около 45 лет, поджарый и современный.
  • Полицейский — 30-40 лет, смешной и характерный.
  • Строгий завуч — женщина 45-50 лет, строгая и характерная.
  • Даты съемок в Перми — конец января-февраль 2025 года

Впереди еще будут кастинги актеров массовых сцен, обещают авторы фильма.

Первая часть кинокартины под названием «Иван Семёнов: школьный переполох» была снята по повести Льва Давыдычева «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семёнова, второклассника и второгодника». Лента вышла в прокат в октябре 2022 года.

Вторая часть фильма, «Иван Семёнов: Большой поход», вышла на экраны в сентябре 2023 года. В ней ребята отправляются в большое путешествие по Пермскому краю.

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#Пермь#Культура#Кино
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