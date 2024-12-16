В Перми в начале года начнутся съемки третьей части фильма об Иване Семёнове

Первая часть кинокартины под названием «Иван Семёнов: школьный переполох» была снята по повести Льва Давыдычева «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семёнова, второклассника и второгодника». Лента вышла в прокат в октябре 2022 года.