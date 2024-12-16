В Перми в начале года начнутся съемки третьей части фильма об Иване Семёнове

Posted 16 декабря, 10:58
Published 16 декабря, 10:58
Modified 16 декабря, 11:00
Updated 16 декабря, 11:00
В начале 2025 года в Перми начнутся съемки фильма «Иван Семенов. Полный каяк!». Для картины сейчас ищут профессиональных актеров на эпизодические роли, сообщают в Пермской кинокомиссии.
Профессиональные актеры нужны на следующие роли:
Впереди еще будут кастинги актеров массовых сцен, обещают авторы фильма.
Первая часть кинокартины под названием «Иван Семёнов: школьный переполох» была снята по повести Льва Давыдычева «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семёнова, второклассника и второгодника». Лента вышла в прокат в октябре 2022 года.
Вторая часть фильма, «Иван Семёнов: Большой поход», вышла на экраны в сентябре 2023 года. В ней ребята отправляются в большое путешествие по Пермскому краю.