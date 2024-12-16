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Posted 16 декабря, 09:58

Published 16 декабря, 09:58

Modified 16 декабря, 10:00

Updated 16 декабря, 10:00

В Пермском крае за месяц на 21% снизилось количество выданных потребкредитов

В Пермском крае резко сократилось количество выданных потребительских кредитов

16 декабря 2024, 09:58
Фото: 1MI.

В Пермском крае за месяц на 21% снизилось количество выданных потребкредитов

Сюжет
Кредит
С лета количество кредитов упало вполовину

В Пермском крае в ноябре на 21,3% относительно октября сократилось количество выданных потребительских кредитов. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Так, в октябре в Прикамье было выдано 43,2 тыс. таких кредитов, но уже в ноябре было выдано всего 34 тыс. кредитов. Таким образом, объем сократился на 21,3%.

В целом же, по данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, количество выданных потребительских кредитов в ноябре 2024 года составило 1,7 млн. единиц, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 21% (в октябре 2024 г. — 2,15 млн. единиц). При этом за последние три осенних месяца выдача потребкредитов сократилась почти на половину — на 49,3% (в августе 2024 года — 3,35 млн. ед.)

«В сентябре–ноябре мы наблюдаем падение выдачи потребительских кредитов, — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — В последние месяцы стало очевидным, что жесткая денежно-кредитная политика регулятора привела к достаточно высоким темпам „охлаждения“ рынка необеспеченного кредитования. В настоящее время банки предоставляют потребкредиты, прежде всего, тем заемщикам, Персональный кредитный рейтинг (ПКР) и показатель долговой нагрузки (ПДН) которых соответствует приемлемым значениям».

Как мы сообщали, в Пермском крае рост цен на жилье выше среднего по России и выше среднего по Приволжскому федеральному округу. Если вы не айтишник и не подходите под очень жесткие условия семейной ипотеки, купить квартиру возможности нет.

#Экономика#Кредитование#Кредит#Кредиты
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