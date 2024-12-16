В Пермском крае резко сократилось количество выданных потребительских кредитов

В целом же, по данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, количество выданных потребительских кредитов в ноябре 2024 года составило 1,7 млн. единиц, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 21% (в октябре 2024 г. — 2,15 млн. единиц). При этом за последние три осенних месяца выдача потребкредитов сократилась почти на половину — на 49,3% (в августе 2024 года — 3,35 млн. ед.)