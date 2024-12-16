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Posted 16 декабря, 09:46

Published 16 декабря, 09:46

Modified 16 декабря, 09:50

Updated 16 декабря, 09:50

Вам обязательно надо ехать в Кын. Мы расскажем, зачем и с кем

Вам обязательно надо ехать в Кын. Мы расскажем, зачем и с кем

16 декабря 2024, 09:46
Фото: Максима Кудряшова.
Мобильный оператор T2 обновил онлайн-путеводитель, где собраны увлекательные маршруты для зимних путешествий по 5 регионам Урала: Пермскому краю, Тюменской, Свердловской, Челябинской областям и ЯНАО. Новая точка на карте ваших впечатлений — старинный Кын (Пермский край).
«Кын уникален тем, что собрал главные бренды Пермского края, — говорит тревел-блогер Максим Кудряшов, — например, Пермский звериный стиль. Именно здесь нашли те самые пять бляшек, самая известная из которых — „Медведь в жертвенной позе“. В 12-13 веке на этой земле жили вогулы, сейчас их называют манси».

Здесь в 16 веке прошел Ермак со своей экспедицией в Сибирь. Здесь при Строгановых и Демидовых зародилась Горнозаводская цивилизация, о которой так ярко заявил в своих произведениях известный писатель Алексей Иванов. Отсюда уходили знаменитые железные караваны, которые перевозили продукцию заводов по реке Чусовой. Огромные, неповоротливые барки, в каждую из которых входило столько железа, сколько сейчас входит в два-три железнодорожных вагона. Барками было тяжело управлять, они бились о прибрежные камни, из-за чего камни и прозвали бойцами, и дали им имена.

Только в Кыну вы можете в настоящем двухсотлетнем заводском цеху посмотреть на макеты барок, которые здесь делалиТолько в Кыну вы можете в настоящем двухсотлетнем заводском цеху посмотреть на макеты барок, которые здесь делали
Только в Кыну вы можете в настоящем двухсотлетнем заводском цеху посмотреть на макеты барок, которые здесь делали. Фото: пресс-службы Т2

Стоять на камнях пристани, которой 200 лет и представлять себе, какое тут было столпотворение, как уходили эти железные караваны — туда, за поворот… Ради такого точно стоит приехать в Кын.

Этой пристани 200 лет, отсюда уходили железные караваны с продукцией заводовЭтой пристани 200 лет, отсюда уходили железные караваны с продукцией заводов
Этой пристани 200 лет, отсюда уходили железные караваны с продукцией заводов

В последние годы работы завод выпускал продукцию для быта: посуду, дверцы для печей и другие нужные в хозяйстве изделия. Например, знаменитые кыновские вафельницы, в них в печи выпекали суши (хрустящие вафли, свернутые в рожок).

В местном музее вам обязательно покажут знаменитые вафельницы для «суши», сделанные из Кыновского железаВ местном музее вам обязательно покажут знаменитые вафельницы для «суши», сделанные из Кыновского железа
В местном музее вам обязательно покажут знаменитые вафельницы для «суши», сделанные из Кыновского железа. Фото: properm.ru

В 1911 году завод был закрыт, проработав более 150 лет. В советское время Кын жил сельским хозяйством, кроме того, были санатории и большой детский дом. «Когда детей увозили, плач стоял на весь Кын, и местные рыдали, и дети, которые перед посадкой в автобус просили: „Подождите, мы хоть в последний раз до Чусовой дойдем“. Кын невозможно не любить», — рассказывает экскурсовод местного музея.

Сейчас в Кыну живут 350 человек. Поселок популярен у туристов, сюда приезжают, по словам руководителя отдела по связям с общественностью макрорегиона «Урал» Т2 Елены Тыриной, туристы из Прикамья, Свердловской, Челябинской областей, Башкирии, Удмуртии и Москвы.

Кын. «Всё начинается с любви»

«Началось всё с идеи объединить нашу любовь к Пермскому краю и итоги технического развития, которым мы активно занимаемся с момента запуска бренда, — рассказывает Елена Тырина. —  Мы искренне любим проект „Тревел гид“, потому что сами много путешествуем, являемся амбассадорами регионов, в которых работаем и можем рассказывать о природной красоте, истории и культуру своих регионов».

Елена Тырина рассказала Properm.ru, что в тревел-гиде представлены и зимние, и летние активности, которые будут интересны и взрослым, и детямЕлена Тырина рассказала Properm.ru, что в тревел-гиде представлены и зимние, и летние активности, которые будут интересны и взрослым, и детям
Елена Тырина рассказала Properm.ru, что в тревел-гиде представлены и зимние, и летние активности, которые будут интересны и взрослым, и детям. Фото: со страницы Елены Тыриной

«Тревел гид» от Т2 начался с Урала и постепенно вырос до путеводителя общероссийского масштаба, он пользуется популярностью, путешественники заходят на него, читают, смотрят, вносят в свои маршруты обязательные места для посещения. В обновленной версии путеводителя, доступном каждому обладателю смартфона, команда проекта отобрала 32 увлекательных маршрута по Свердловской, Челябинской, Тюменской областям, Пермскому краю, ЯНАО и протестировала качество мобильного интернета в каждой локации. Для этого оператор на протяжении всего 2024 года модернизировал сеть и устанавливал объекты связи не только в крупных городах, но и в местах отдыха во всех регионах присутствия.

По данным Т2, в среднем по стране турпоток растет на 10%-20%, и этому росту немало способствует развитие внутреннего туризма.

Качество связи. «И только небо в глазах связиста»

T2 постоянно развивает и модернизирует сеть. За последние несколько лет покрытие мобильного интернета в регионе улучшилось как в крупных городах, так и в небольших, и даже в самых отдаленных селах, и, конечно, туристических местах.

«Тревел гид связан с нашим техническим развитием,  — рассказывает руководитель отдела развития пермского филиала Т2 Михаил Ганьжин. —  По горнозаводскому направлению Чусовой-Лысьва-Кын в 2024 году мы реализовали много проектов, связанных с запуском новых базовых станций, с модернизацией существующего оборудования. Для нас важно, что качество связи T2 соответствует потребностям современных абонентов, и покрытие мобильного интернета есть во всех значимых для аудитории местах. И тут мы говорим и про жителей самого региона, и про туристов».

Свердловская область и Пермский край с каждым годом становятся все привлекательнее для путешественников. Аналитика big data показывает, что, в сравнении, с прошлым годом количество гостей, посетивших Средний и Западный Урал, выросло на треть.

Михаил Ганьжин гордится своей работой и тем, что теперь есть связь в отдаленных и очень красивых населенных пунктах Пермского краяМихаил Ганьжин гордится своей работой и тем, что теперь есть связь в отдаленных и очень красивых населенных пунктах Пермского края
Михаил Ганьжин гордится своей работой и тем, что теперь есть связь в отдаленных и очень красивых населенных пунктах Пермского края. Фото: пресс-службы Т2

В 2024 году Т2 подписала соглашение с правительством Пермского края об инвестировании 2 млрд рублей в развитие телекоммуникационной инфраструктуры. Оператор модернизировал 21% объектов связи на существующей сети. Это позволило увеличить и сохранить качество связи при растущем потреблении трафика мобильного интернета. Специалисты компании улучшили связь в Перми, Губахе, Соликамске, Лысьве, Чусовом, Кизеле, Гремячинске, Красновишерске, Верещагино, в Орде и Суксуне.

Т2 модернизирует существующую сеть и строит новые базовые станцииТ2 модернизирует существующую сеть и строит новые базовые станции
Т2 модернизирует существующую сеть и строит новые базовые станции. Фото: пресс-службы Т2

В направлении Лысьва-Чусовой модернизировали 19 объектов связи и запустили в эфир новую базовую станцию. В Чусовском округе модернизировали 11 базовых станций. Новое оборудование работает на различных частотах, что гарантирует высокий уровень сигнала и быстрый интернет и на улице, и в помещениях.

Модернизация нужна, когда растет нагрузка на сеть, а она растет. Так, за 11 месяцев 2024 года рост интернет-трафика в регионе составил 20%. В Перми — 35%. Поэтому Т2 продолжает реализацию технических проектов и инвестирует в развитие сети.

Для тех, кто уже всё видел

«Тревел гид» от T2 — это коллекция путешествий в разных регионах России для тех, кто уже всё видел! Вы можете прогуляться по лесу с оленями, побывать в гостях у викингов и казаков, разбудить Спящего Саяна, встретиться с парящей черепахой или поймать северное сияние, а T2 поможет оставаться на связи и делиться эмоциями с близкими онлайн.

Выбирайте приключения по душе и отправляйтесь в путешествие, а T2 поможет оставаться на связи и делиться эмоциями онлайн.

Важно, что воспользоваться ресурсом, посмотреть маршруты может любой человек, не обязательно быть абонентом T2. Маршруты гида синхронизированы с картой покрытия оператора, и в этих местах отлично ловит связь. Для абонентов T2 есть дополнительный бонус, на сайте можно выбрать подарок или скидку от партнеров проекта «Больше».

erid: LjN8KaLNh
https://r.t2.ru/PdTbN6y?erid=LjN8KaLNh

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