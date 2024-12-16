Вам обязательно надо ехать в Кын. Мы расскажем, зачем и с кем

Здесь в 16 веке прошел Ермак со своей экспедицией в Сибирь. Здесь при Строгановых и Демидовых зародилась Горнозаводская цивилизация, о которой так ярко заявил в своих произведениях известный писатель Алексей Иванов. Отсюда уходили знаменитые железные караваны, которые перевозили продукцию заводов по реке Чусовой. Огромные, неповоротливые барки, в каждую из которых входило столько железа, сколько сейчас входит в два-три железнодорожных вагона. Барками было тяжело управлять, они бились о прибрежные камни, из-за чего камни и прозвали бойцами, и дали им имена.