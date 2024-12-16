Во время сильного пожара на улице Восстания пострадали два человека

В результате инцидента никто не погиб, травмы получили мужчина и женщина. В пресс-службе Минздрава Прикамья сообщили Properm.ru, что информации о данном пожаре не поступало. До прибытия специалистов из горящего дома самостоятельно эвакуировались два человека. Сотрудники МЧС России достали из горящего дома два газовых баллона и не допустили распространения огня на соседние постройки. Площадь возгорания составила 146 кв. м. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.