Во время сильного пожара на улице Восстания пострадали два человека

Posted 16 декабря, 06:52
Published 16 декабря, 06:52
Modified 16 декабря, 06:54
Updated 16 декабря, 06:54
В Перми на ул. Восстания вчера вечером, 15 декабря, произошел пожар. Инцидент сняли на видео очевидцы и прислали в Telegram-канал «ЧП Пермь». На нем видно, как пламя охватило горящий частный дом, работают сотрудники МЧС России.
Корреспондент Properm.ru направила запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Пермскому краю. В ведомстве ответили, что сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 21:04, к месту вызова выехали 36 человек личного состава и восемь единиц техники. По прибытии сотрудники первого пожарно-спасательного подразделения увидели, что горят частный жилой дом и надворные постройки.
В результате инцидента никто не погиб, травмы получили мужчина и женщина. В пресс-службе Минздрава Прикамья сообщили Properm.ru, что информации о данном пожаре не поступало. До прибытия специалистов из горящего дома самостоятельно эвакуировались два человека. Сотрудники МЧС России достали из горящего дома два газовых баллона и не допустили распространения огня на соседние постройки. Площадь возгорания составила 146 кв. м. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.