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Posted 16 декабря, 08:47

Published 16 декабря, 08:47

Modified 16 декабря, 08:49

Updated 16 декабря, 08:49

Завершена операция по спасению экипажа танкера «Волгонефть 239»

Завершена операция по спасению экипажа танкера «Волгонефть 239»

16 декабря 2024, 08:47
Фото: МЧС Прикамья.
Сюжет
Эвакуация
Эвакуированы 14 человек.

Экипаж танкера «Волгонефть 239» эвакуирован на берег. Все 14 человек спасены, рассказали в пресс-службе МЧС России.

Напомним, что вчера из-за непогоды в Керченском проливе терпели бедствие суда «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Первый принадлежит пермской компании ООО «Кама Шиппинг», на его борту находились 13 человек, 11 из них были доставлены в больницу с обморожением.

Трое из пострадавших — жители Прикамья, все находятся под медицинским присмотром в больнице Анапы. Глава региона Дмитрий Махонин поручил региональному Минздраву «держать оперативную связь с краснодарскими коллегами и оказывать всю необходимую помощь».

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#Пермь#Погода#Эвакуация#Спасение#Керченский пролив#Пострадавшие#Бедствие#Танкер#Донской спасательный центр#ЮРПСО
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