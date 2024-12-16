Завершена операция по спасению экипажа танкера «Волгонефть 239»

Напомним, что вчера из-за непогоды в Керченском проливе терпели бедствие суда «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Первый принадлежит пермской компании ООО «Кама Шиппинг», на его борту находились 13 человек, 11 из них были доставлены в больницу с обморожением.