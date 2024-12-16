Здание пожарной каланчи в центре Перми может перейти в собственность города

Posted 16 декабря, 03:59
Published 16 декабря, 03:59
Modified 16 декабря, 04:02
Updated 16 декабря, 04:02
Здание бывшей пожарной каланчи на ул. Куйбышева, 11 может перейти в муниципальную собственность. Сейчас власти Перми и МЧС РФ ведут переговоры, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на источник.
Зданием каланчи ранее пользовался пермский театр «У Моста» — в нем хранились декорации для спектаклей. В 2021 году ГУ МЧС России по Пермскому краю подписало с театром соответствующий договор о безвозмездном использовании объекта. Однако в конце лета прошлого года срок действия соглашения истек, и стороны не успели его продлить. Театр «У Моста» продолжил использовать здание, на что обратила внимание прокуратура, и в начале нынешнего года предупредила руководство учреждения о нарушении законодательства. В мае все декорации учреждения были вывезены из каланчи на склад театра по требованию краевого МЧС.
Пожарная каланча была возведена в 1883 году на добровольные пожертвования. Автор проекта — Василий Потапенко. Объект культурного наследия регионального значения является образцом здания пожарного депо конца XIX века, выполненным в стилистике архитектурной эклектики.