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Posted 16 декабря, 03:59

Published 16 декабря, 03:59

Modified 16 декабря, 04:02

Updated 16 декабря, 04:02

Здание пожарной каланчи в Перми могут передать в муниципальную собственность

Здание пожарной каланчи в центре Перми может перейти в собственность города

16 декабря 2024, 03:59
Фото: пресс-служба Госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.

Здание пожарной каланчи в Перми могут передать в муниципальную собственность

Памятник архитектуры был построен в конце XIX века.

Здание бывшей пожарной каланчи на ул. Куйбышева, 11 может перейти в муниципальную собственность. Сейчас власти Перми и МЧС РФ ведут переговоры, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на источник.

Зданием каланчи ранее пользовался пермский театр «У Моста» — в нем хранились декорации для спектаклей. В 2021 году ГУ МЧС России по Пермскому краю подписало с театром соответствующий договор о безвозмездном использовании объекта. Однако в конце лета прошлого года срок действия соглашения истек, и стороны не успели его продлить. Театр «У Моста» продолжил использовать здание, на что обратила внимание прокуратура, и в начале нынешнего года предупредила руководство учреждения о нарушении законодательства. В мае все декорации учреждения были вывезены из каланчи на склад театра по требованию краевого МЧС.

Пожарная каланча была возведена в 1883 году на добровольные пожертвования. Автор проекта — Василий Потапенко. Объект культурного наследия регионального значения является образцом здания пожарного депо конца XIX века, выполненным в стилистике архитектурной эклектики.

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#Общество#Мчс пермского края#Пермь#Мчс#У моста#Театр у моста#Пожарная каланча
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