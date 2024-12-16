Жители поселка Теплая Гора и села Карьево погибли в ходе СВО

Posted 16 декабря, 09:22
Published 16 декабря, 09:22
Modified 16 декабря, 09:25
Updated 16 декабря, 09:25
Жители двух округов Пермского края погибли на СВО. С двоими военнослужащими будут прощаться завтра, 17 декабря.
12 ноября текущего года на спецоперации погиб житель Ординского муниципального округа Флюр Хайретдинов. Как сообщают в пресс-службе муниципалитета, прощание с ним состоится в 13:00 в Карьевском доме культуры (село Карьево, ул. Центральная, 5).
О дате гибели рядового Александра Перина власти не сообщают. С погибшим военнослужащим будут прощаться в 10:00 в храме поселка Теплая Гора. По информации главы Горнозаводского округа Вадима Лумпова, гражданская панихида начнется в 13:00.