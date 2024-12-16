properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря, 09:22

Published 16 декабря, 09:22

Modified 16 декабря, 09:25

Updated 16 декабря, 09:25

Флюр Хайретдинов — на коллаже справа.

Жители поселка Теплая Гора и села Карьево погибли в ходе СВО

16 декабря 2024, 09:22
Фото: сообщество «Подслушано: Теплая Гора», страница Вадима Лумпова «ВКонтакте». Флюр Хайретдинов — на коллаже справа.

На СВО погибли жители Прикамья Александр Перин и Флюр Хайретдинов

Сюжет
Военная операция на Украине
О гражданской жизни молодых людей местные власти не сообщают.

Жители двух округов Пермского края погибли на СВО. С двоими военнослужащими будут прощаться завтра, 17 декабря.

12 ноября текущего года на спецоперации погиб житель Ординского муниципального округа Флюр Хайретдинов. Как сообщают в пресс-службе муниципалитета, прощание с ним состоится в 13:00 в Карьевском доме культуры (село Карьево, ул. Центральная, 5).

О дате гибели рядового Александра Перина власти не сообщают. С погибшим военнослужащим будут прощаться в 10:00 в храме поселка Теплая Гора. По информации главы Горнозаводского округа Вадима Лумпова, гражданская панихида начнется в 13:00.

Читайте также:
В Ординском и Березовском округах пройдут прощания с погибшими участниками СВОНа СВО погибли уроженец Чайковского и многодетный отец из Частинского округаМолодой ефрейтор из Сивинского округа погиб на СВО
#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика