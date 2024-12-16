Жители поселка Теплая Гора и села Карьево погибли в ходе СВО

О дате гибели рядового Александра Перина власти не сообщают. С погибшим военнослужащим будут прощаться в 10:00 в храме поселка Теплая Гора. По информации главы Горнозаводского округа Вадима Лумпова, гражданская панихида начнется в 13:00.