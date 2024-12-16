Жительницу Краснокамского района наказали за долгое молчание о пожаре

Posted 16 декабря, 05:10
Published 16 декабря, 05:10
Modified 16 декабря, 05:13
Updated 16 декабря, 05:13
Жительница Краснокамского округа попалась на нарушении правил противопожарного режима. В июне текущего года в ее дачном доме случился пожар, однако потерпевшая не сообщила о происшествии в пожарную охрану.
В ноябре этого же года женщина передумала и заявила о пожаре в орган Государственного пожарного надзора МЧС России, чтобы получить справку. Во время проверки выяснилось, что потерпевшая обнаружила и потушила возгорание своими силами, но никуда не сообщила о случившемся. За это женщину привлекли к административной ответственности, усмотрев в бездействии нарушение п. 2 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства РФ от 16 октября 2020 года №1479.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю напоминают, что при обнаружении пожара или признаков горения нужно немедленно позвонить по телефонам 01, 101 или 112 и заявить о происшествии.