Александр Бастрыкин заинтересовался роженицами в коридорах пермской больницы

Posted 17 декабря, 12:49
Published 17 декабря, 12:49
Modified 17 декабря, 12:51
Updated 17 декабря, 12:51
Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащем содержании родильного отделения в Городской клинической больнице им. М. А. Тверье в Перми. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
Из-за затяжного ремонта фасада здания палаты медицинского учреждения переполнены. Пациенток родительного отделения размещают в коридоре и не обеспечивают постельными принадлежностями. Кроме того, рожениц на поздних сроках беременности не госпитализируют, а отправляют домой, ссылаясь на отсутствие свободных мест, резюмируют в Следкоме.
В СУ СК России по Пермскому краю по данному факту организована процессуальная проверка.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.
Вчера в краевом минздраве СМИ ответили, что скорректировали распределение беременных пациенток и сейчас в коридорах никто не лежит.
Кудымкарская городская прокуратура выявила нарушения в начислении зарплаты работникам скорой медицинской помощи больницы Коми-Пермяцкого округа.
После публикации видеообращения сотрудников в СМИ, надзорный орган провел проверку информации совместно с Госинспекцией труда в Пермском крае. Выяснилось, что при исчислении зарплаты медработников в состав минимального размера оплаты труда (МРОТ) необоснованно включали доплаты за сверхурочную работу.