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Posted 17 декабря, 12:49

Published 17 декабря, 12:49

Modified 17 декабря, 12:51

Updated 17 декабря, 12:51

В СКР поставлена на контроль ситуация с ремонтом пермской больницы

Александр Бастрыкин заинтересовался роженицами в коридорах пермской больницы

17 декабря 2024, 12:49
Фото: ВКонтакте/ЧП Пермь.

В СКР поставлена на контроль ситуация с ремонтом пермской больницы

В Городской клинической больнице им. М. А. Тверье затянулся ремонт роддома, что вызывает массу неудобств.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащем содержании родильного отделения в Городской клинической больнице им. М. А. Тверье в Перми. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Из-за затяжного ремонта фасада здания палаты медицинского учреждения переполнены. Пациенток родительного отделения размещают в коридоре и не обеспечивают постельными принадлежностями. Кроме того, рожениц на поздних сроках беременности не госпитализируют, а отправляют домой, ссылаясь на отсутствие свободных мест, резюмируют в Следкоме.

В СУ СК России по Пермскому краю по данному факту организована процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

Вчера в краевом минздраве СМИ ответили, что скорректировали распределение беременных пациенток и сейчас в коридорах никто не лежит.

Кудымкарская городская прокуратура выявила нарушения в начислении зарплаты работникам скорой медицинской помощи больницы Коми-Пермяцкого округа.

После публикации видеообращения сотрудников в СМИ, надзорный орган провел проверку информации совместно с Госинспекцией труда в Пермском крае. Выяснилось, что при исчислении зарплаты медработников в состав минимального размера оплаты труда (МРОТ) необоснованно включали доплаты за сверхурочную работу.

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#Пермь#Скр#Здравоохранение#Су скр#Александр Бастрыкин#ГКБ им. М. А. Тверье
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