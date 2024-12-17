Бывший директор компании экс-главы Березников вымогал миллион

Posted 17 декабря, 11:10
Published 17 декабря, 11:10
Modified 17 декабря, 13:15
Updated 17 декабря, 13:15
УФСБ России по Пермскому краю задержан сотрудник коммерческой организации при попытке незаконного получения денежных средств, сообщили сегодня в ведомстве. В региональном следкоме уточнили, что речь идет о задержании в Березниках, оперативные мероприятия проходили 5 декабря.
По информации журналиста Properm.ru, речь идет о бывшем директоре ООО «Точка управления» Владимире Некрасове, сейчас он является директором и бенефициаром компании «Промресурс», но действовал в интересах «Точки управления». Судя по открытым данным, из «Точки управления» Некрасова уволили 12 декабря. Как говорится в сообщении ФСБ, он вымогал миллион от представителя подрядной фирмы по ремонту систем теплоснабжения за получение преимущественных условий при заключении контрактов. Взятка передавалась в автомобиле Mercedes.
По информации из картотеке дел суда, Некрасову избрали меру пресечения на два месяца, до 5 февраля — на месяц и 30 суток. Он пытался оспорить меру пресечения, но 13 декабря Пермский краевой суд отказал гражданину.
Компания «Точка управления» принадлежит бывшему главе Березников Андрею Мотовилову. Он руководил северным городом до 2010 года. С 2021 года он учредил компании «Точка управления» и «Точка.ДОМ», вторая — занимается управлением многоквартирными домами. Некрасов в свою очередь является бенефициаром другой управляющей компании «Комбинат комплексного обслуживания».
Как указано в официальном сообщении СУ СКР, установлено, что вечером 5 декабря 2024 года обвиняемый, действуя в составе группы лиц с неустановленным лицом, находясь в автомобиле на территории поселка Дурино, незаконно получил от подрядной организации коммерческий подкуп в общей сумме один миллион рублей за возможность последующего участия в качестве подрядчика на иных объектах и предоставление беспрепятственной оплаты фактически выполненных работ, без осуществления дополнительных проверок.
В момент совершения преступления директор подрядной организации действовала в рамках оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками Управления ФСБ России по Пермскому краю.
СУ СК России по Пермскому краю на основании представленных Управлением материалов в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 7 ст. 204 Уголовного кодекса Российской Федерации, ему предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
УФСБ в рамках расследования уголовного дела проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности обвиняемого.