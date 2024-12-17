Бывший директор компании экс-главы Березников вымогал миллион

По информации журналиста Properm.ru, речь идет о бывшем директоре ООО «Точка управления» Владимире Некрасове, сейчас он является директором и бенефициаром компании «Промресурс», но действовал в интересах «Точки управления». Судя по открытым данным, из «Точки управления» Некрасова уволили 12 декабря. Как говорится в сообщении ФСБ, он вымогал миллион от представителя подрядной фирмы по ремонту систем теплоснабжения за получение преимущественных условий при заключении контрактов. Взятка передавалась в автомобиле Mercedes.