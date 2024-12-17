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Posted 17 декабря, 11:10

Published 17 декабря, 11:10

Modified 17 декабря, 13:15

Updated 17 декабря, 13:15

Бывший директор компании экс-главы Березников вымогал миллион

Бывший директор компании экс-главы Березников вымогал миллион

17 декабря 2024, 11:10
Фото: Пресс-служба УФСБ по Пермскому краю.
Сюжет
Возле кормушки
Деньги требовали за возможность получение контрактов.

УФСБ России по Пермскому краю задержан сотрудник коммерческой организации при попытке незаконного получения денежных средств, сообщили сегодня в ведомстве. В региональном следкоме уточнили, что речь идет о задержании в Березниках, оперативные мероприятия проходили 5 декабря.

По информации журналиста Properm.ru, речь идет о бывшем директоре ООО «Точка управления» Владимире Некрасове, сейчас он является директором и бенефициаром компании «Промресурс», но действовал в интересах «Точки управления». Судя по открытым данным, из «Точки управления» Некрасова уволили 12 декабря. Как говорится в сообщении ФСБ, он вымогал миллион от представителя подрядной фирмы по ремонту систем теплоснабжения за получение преимущественных условий при заключении контрактов. Взятка передавалась в автомобиле Mercedes.

По информации из картотеке дел суда, Некрасову избрали меру пресечения на два месяца, до 5 февраля — на месяц и 30 суток. Он пытался оспорить меру пресечения, но 13 декабря Пермский краевой суд отказал гражданину.

Компания «Точка управления» принадлежит бывшему главе Березников Андрею Мотовилову. Он руководил северным городом до 2010 года. С 2021 года он учредил компании «Точка управления» и «Точка.ДОМ», вторая — занимается управлением многоквартирными домами. Некрасов в свою очередь является бенефициаром другой управляющей компании «Комбинат комплексного обслуживания».

Видео: Пресс-служба УФСБ по Пермскому краю.

Как указано в официальном сообщении СУ СКР, установлено, что вечером 5 декабря 2024 года обвиняемый, действуя в составе группы лиц с неустановленным лицом, находясь в автомобиле на территории поселка Дурино, незаконно получил от подрядной организации коммерческий подкуп в общей сумме один миллион рублей за возможность последующего участия в качестве подрядчика на иных объектах и предоставление беспрепятственной оплаты фактически выполненных работ, без осуществления дополнительных проверок.

В момент совершения преступления директор подрядной организации действовала в рамках оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками Управления ФСБ России по Пермскому краю.

СУ СК России по Пермскому краю на основании представленных Управлением материалов в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 7 ст. 204 Уголовного кодекса Российской Федерации, ему предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

УФСБ в рамках расследования уголовного дела проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности обвиняемого.

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