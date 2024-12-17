Депутат Матвеев считает «взятыми с потолка» данные о нехватке в России бойцов скота

Матвеев сравнил вопрос с иностранными специалистами с «изрешеченным ведром, в которое постоянно льют воду». Он отметил, что в стране не существует механизмов, которые бы запрещали мигрантам приезжать и работать не по заявленной специальности. Существует перекос между рынком услуг, который привлекателен для них, и производством, которое нуждается в рабочих руках. Получается, что в Россию под предлогом нехватки кадров попадает огромное количество людей, но до предприятий они так и не добираются. Без решения данной проблемы, по мнению депутата, преодолеть дефицит рабочей силы не получится.