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Posted 17 декабря, 12:28

Published 17 декабря, 12:28

Modified 17 декабря, 12:30

Updated 17 декабря, 12:30

Депутат Матвеев считает «взятыми с потолка» данные о нехватке в России бойцов скота

17 декабря 2024, 12:28
Парламентарий отметил, что внятного объяснения необходимости такого количества трудовых мигрантов в стране на сегодняшний день нет.

Агентство «Ридус» пообщалось с Михаилом Матвеевым, заместителем председателя Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению. Он считает, что сообщения о необходимости привлечения в страну 235 тысяч трудовых мигрантов в следующем году «взятыми с потолка». Депутат добавил, что внятного объяснения тому, зачем России нужно такое количество иностранных специалистов, на сегодняшний день нет.

Собеседник издания рассказал, что никто не может привести конкретные предприятия, нуждающиеся в трудовых мигрантах, сколько и каких именно специалистов им не хватает. Также неизвестно, предпринимают ли такие организации какие-либо меры, чтобы убедиться в отсутствии местных кадров.

Матвеев сравнил вопрос с иностранными специалистами с «изрешеченным ведром, в которое постоянно льют воду». Он отметил, что в стране не существует механизмов, которые бы запрещали мигрантам приезжать и работать не по заявленной специальности. Существует перекос между рынком услуг, который привлекателен для них, и производством, которое нуждается в рабочих руках. Получается, что в Россию под предлогом нехватки кадров попадает огромное количество людей, но до предприятий они так и не добираются. Без решения данной проблемы, по мнению депутата, преодолеть дефицит рабочей силы не получится.

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