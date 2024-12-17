Депутат Матвеев считает «взятыми с потолка» данные о нехватке в России бойцов скота

Posted 17 декабря, 12:28
Published 17 декабря, 12:28
Modified 17 декабря, 12:30
Updated 17 декабря, 12:30
Агентство «Ридус» пообщалось с Михаилом Матвеевым, заместителем председателя Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению. Он считает, что сообщения о необходимости привлечения в страну 235 тысяч трудовых мигрантов в следующем году «взятыми с потолка». Депутат добавил, что внятного объяснения тому, зачем России нужно такое количество иностранных специалистов, на сегодняшний день нет.
Собеседник издания рассказал, что никто не может привести конкретные предприятия, нуждающиеся в трудовых мигрантах, сколько и каких именно специалистов им не хватает. Также неизвестно, предпринимают ли такие организации какие-либо меры, чтобы убедиться в отсутствии местных кадров.
Матвеев сравнил вопрос с иностранными специалистами с «изрешеченным ведром, в которое постоянно льют воду». Он отметил, что в стране не существует механизмов, которые бы запрещали мигрантам приезжать и работать не по заявленной специальности. Существует перекос между рынком услуг, который привлекателен для них, и производством, которое нуждается в рабочих руках. Получается, что в Россию под предлогом нехватки кадров попадает огромное количество людей, но до предприятий они так и не добираются. Без решения данной проблемы, по мнению депутата, преодолеть дефицит рабочей силы не получится.