Директор завода из Чайковского скрыл от налоговой 30 миллионов рублей

Следствием СУ СКР по Пермскому краю установлено, что с 24 июля 2023 года по 29 января 2024 года Владимиров, зная о задолженности НПК по налогам и страховым взносам на сумму более 70 млн рублей, располагая денежными средствами в размере более 29 млн рублей, расходовал из по своему усмотрению, вопреки интересам общества и государства. Как известно, он распорядился, чтобы оплаты по заключенным предприятием контрактам шли, минуя расчетные счета. С июля 2023 года по январь 2024 года он направлял контрагентам распорядительные письма, в соответствии с которыми следовало производить оплату за оказанные услуги.