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Posted 17 декабря, 14:52

Published 17 декабря, 14:52

Modified 17 декабря, 14:54

Updated 17 декабря, 14:54

Директор завода из Чайковского скрыл от налоговой 30 миллионов рублей

Директор завода из Чайковского скрыл от налоговой 30 миллионов рублей

17 декабря 2024, 14:52
Фото: 1MI.
Долги компании по налогам и сборам превысили 99 млн рублей, сейчас рассматривается дело о его банкротстве.

Ленинский районный суд будет рассматривать уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ), сообщают в прокуратуре Пермского края. Как указывается в официальном релизе ведомства, директор коммерческого предприятия, осуществляющего деятельность в сфере обработки металлов, не оплачивал налоги и накопил значительную задолженность перед государством.

По информации журналиста Properm.ru, речь идет о директоре компании «Нефтепромкомплект» (НПК) Дмитрии Владимирове из Чайковского. Налоговые органы в мае 2024 года вышли в суд с иском о признании предприятия банкротом. Согласно открытых данных, доходы предприятия за прошлый год составили 241 млн рублей.

Следствием СУ СКР по Пермскому краю установлено, что с 24 июля 2023 года по 29 января 2024 года Владимиров, зная о задолженности НПК по налогам и страховым взносам на сумму более 70 млн рублей, располагая денежными средствами в размере более 29 млн рублей, расходовал из по своему усмотрению, вопреки интересам общества и государства. Как известно, он распорядился, чтобы оплаты по заключенным предприятием контрактам шли, минуя расчетные счета. С июля 2023 года по январь 2024 года он направлял контрагентам распорядительные письма, в соответствии с которыми следовало производить оплату за оказанные услуги.

На имущество организации по ходатайству следствия судом наложен арест на общую сумму свыше 30 миллионов рублей. В ходе следствия организацией возмещен ущерб на сумму более 35 миллионов рублей.

#Суд#Неуплата налогов#Налоги и сборы
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