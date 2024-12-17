Ефимов: Москва выделила под производства свыше 25 га земли на юго-востоке города

Posted 17 декабря, 14:36
Published 17 декабря, 14:36
Modified 17 декабря, 14:36
Updated 17 декабря, 14:36
По словам Ефимова, с марта 2022 года инвесторы имеют возможность за символическую плату арендовать участки для строительства производственных площадей. Стоимость льготной аренды составляет один рубль в год. В совокупности столица выделила более 25 гектаров земли в районах Некрасовка, Капотня, Люблино и Выхино-Жулебино ЮВАО для возведения объектов общей площадью порядка 275 тысяч квадратных метров. По предварительным расчетам, инвестиции в реализацию этих проектов могут составить более 20 миллиардов рублей. Когда строительство новых объектов завершится, в столице появится более двух с половиной тысяч рабочих мест.
В юго-восточной части Москвы заработает комплекс, в котором компании из сфер легкой, целлюлозно-бумажной и электронной промышленности смогут разместить свои производства. Кроме того, запланировано возвести современные заводы по выпуску станков и стройматериалов на инвесторские средства, информирует mos.ru.
В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает столичным промышленникам всестороннюю поддержку. Для локализации станкостроительного производства рядом с индустриальным парком «Руднево» инвестору был предоставлен земельный участок площадью более 10 гектаров по льготной ставке один рубль в год и льготный инвесткредит. Завод будет выполнять функцию якорного предприятия по разработке и выпуску станков производства РФ для высокотехнологичных отраслей промышленности. Благодаря запуску предприятия в городе появится 1,1 тысячи рабочих мест.
На площадке «Руднево» в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) возведут предприятие по производству товаров для дома и сада.
Согласно заявлению министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, с начала этого года город подписал с инвесторами договоры аренды пяти участков на юго-востоке столицы, общая площадь которых превышает 22 гектара. Участки предназначаются для строительства производственных объектов площадью почти 244 тысячи квадратных метров. Арендные договоры подписаны на пятилетний срок без проведения торгов по льготной ставке один рубль в год.
Ранее Сергей Собянин заявил, что в рамках МаИП инвесторам и застройщикам предоставили 50 земельных участков за один рубль в год для строительства новых производств на территории столицы.