Ефимов: Москва выделила под производства свыше 25 га земли на юго-востоке города

По словам Ефимова, с марта 2022 года инвесторы имеют возможность за символическую плату арендовать участки для строительства производственных площадей. Стоимость льготной аренды составляет один рубль в год. В совокупности столица выделила более 25 гектаров земли в районах Некрасовка, Капотня, Люблино и Выхино-Жулебино ЮВАО для возведения объектов общей площадью порядка 275 тысяч квадратных метров. По предварительным расчетам, инвестиции в реализацию этих проектов могут составить более 20 миллиардов рублей. Когда строительство новых объектов завершится, в столице появится более двух с половиной тысяч рабочих мест.