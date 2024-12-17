Ефимов рассказал о программе КРТ в Даниловском районе Москвы

Posted 17 декабря, 19:57
Published 17 декабря, 19:57
Modified 17 декабря, 19:57
Updated 17 декабря, 19:57
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что проект редевелопмента опубликован на официальном сайте правительства города.
По словам Ефимова, участок, расположенный вблизи Москвы-реки и улицы Мустая Карима, будет застроен современными жилыми зданиями. Общий объем инвестиций составит 7,34 миллиарда рублей, а ежегодный экономический эффект от проекта достигнет более 41 миллиона рублей. В результате в Даниловском районе появится порядка 80 новых рабочих мест, пишет mos.ru.
Руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман добавил, что на участке предусмотрено строительство 21,58 тысячи квадратных метров жилья. На первых этажах зданий будут расположены коммерческие помещения — магазины, кафе и предприятия бытового обслуживания. Территорию вокруг жилого комплекса благоустроят: создадут прогулочные зоны, спортивные площадки, места для отдыха и новые дороги.
Программа комплексного развития территорий направлена на эффективное использование городских земель и развитие современных многофункциональных кварталов. В Москве в рамках этой программы реализуются 236 проектов общей площадью свыше 3,1 тысячи гектаров. Работа ведётся по поручению мэра столицы Сергея Собянина.