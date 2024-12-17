Ефимов рассказал о программе КРТ в Даниловском районе Москвы

По словам Ефимова, участок, расположенный вблизи Москвы-реки и улицы Мустая Карима, будет застроен современными жилыми зданиями. Общий объем инвестиций составит 7,34 миллиарда рублей, а ежегодный экономический эффект от проекта достигнет более 41 миллиона рублей. В результате в Даниловском районе появится порядка 80 новых рабочих мест, пишет mos.ru.