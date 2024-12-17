Эксперт прокомментировал планы сделать платным проезд по МСД

“Ридус» пишет, Шапарин считает, что данная мера, задуманная для уменьшения пробок на МСД, фактически усугубит транспортную ситуацию в столице, поскольку хорды, по сути, разгружают трафик, который идет из центра города, с МКАД и других важных магистралей. Если сделать эти дороги платными, они будут почти пустыми, как проезд Багратиона, и станут символом жадности некоторых чиновников в мэрии. Для города это будет крайне отрицательно. Плюс в этом получат лишь небольшое число состоятельных москвичей, для которых стоимость проезда не имеет значения, отметил эксперт.