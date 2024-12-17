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Posted 17 декабря, 12:18

Published 17 декабря, 12:18

Modified 17 декабря, 12:20

Updated 17 декабря, 12:20

Эксперт прокомментировал планы сделать платным проезд по МСД

17 декабря 2024, 12:18
Руководитель Национального автомобильного союза Антон Шапарин высказал свое мнение по поводу намерений московской мэрии ввести плату за проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) для автомобилей с московскими номерами.

Ридус» пишет, Шапарин считает, что данная мера, задуманная для уменьшения пробок на МСД, фактически усугубит транспортную ситуацию в столице, поскольку хорды, по сути, разгружают трафик, который идет из центра города, с МКАД и других важных магистралей. Если сделать эти дороги платными, они будут почти пустыми, как проезд Багратиона, и станут символом жадности некоторых чиновников в мэрии. Для города это будет крайне отрицательно. Плюс в этом получат лишь небольшое число состоятельных москвичей, для которых стоимость проезда не имеет значения, отметил эксперт.

Для них можно даже установить камеры, чтобы они могли двигаться максимально быстро — как это происходит на проезде Багратиона, где периодически устраивают гонки. Кроме того, добавил эксперт, следующими шагами мэрии по этой логике могут стать платные пешеходные зоны и сборы за использование городской ливневой канализации и всех других объектов, построенных на бюджетные средства.

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