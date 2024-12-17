Ели и сосны в пермских лесах будут неприятно пахнуть: зачем это нужно

Как сообщают в городском управлении по экологии и природопользованию, необходимые мероприятия по обработке начались сегодня и завершатся в пятницу, 20 декабря. Обработка проводится, чтобы предотвратить незаконную рубку деревьев. При этом специалисты используют сертифицированные препараты, безопасные для деревьев, людей и животных. Всего в Перми дурно пахнущие составы будут нанесены на 821 хвойное дерево.