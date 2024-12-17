Ели и сосны в пермских лесах будут неприятно пахнуть: зачем это нужно

Posted 17 декабря, 11:39
Published 17 декабря, 11:39
Modified 17 декабря, 11:42
Updated 17 декабря, 11:42
В Перми началась обработка хвойных деревьев специальным одорирующим составом. Он представляет собой смесь органических кислот. При попадании такого дерева в теплое помещение возникает резкий неприятный запах, что делает невозможным дальнейшее использование растения в качестве новогодней елки.
Как сообщают в городском управлении по экологии и природопользованию, необходимые мероприятия по обработке начались сегодня и завершатся в пятницу, 20 декабря. Обработка проводится, чтобы предотвратить незаконную рубку деревьев. При этом специалисты используют сертифицированные препараты, безопасные для деревьев, людей и животных. Всего в Перми дурно пахнущие составы будут нанесены на 821 хвойное дерево.
Власти напоминают пермякам, что рубка елей в городских лесах запрещена. Для ее предотвращения лесники регулярно проводят обходы и объезды территорий. Нарушителям запрета грозят административные штрафы: для граждан — от 3 до 4 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 до 300 тыс. рублей. Также виновному нужно будет возместить причиненный ущерб.
Законно купить ель, пихту или сосну к Новому году можно в лесничестве. Для этого нужно обратиться с заявлением для заключения договора купли-продажи праздничного дерева для собственных нужд в Пермское лесничество (ул. Романа Кашина, 81, телефоны: 294-80-23, 294-82-98) или в Закамское лесничество (ул. Маршала Рыбалко, 119, телефоны: 284-04-35, 284-04-42).