ЕР: На ближайшие годы капремонт школ станет приоритетом для партии

Благодаря усилиям «Единой России» и Минпросвещения показатели строительства объектов образования повысились. Об этом сообщил Сергей Кравцов, министр просвещения РФ. Он напомнил о поручении главы государства по завершению ремонта 1300 школ до конца этого года. Всего в 2024 году были запущены 1400 образовательных объектов. За весь период действия программы, то есть с 2019 года, в России были построены 1682 детских сада. Это позволило решить проблему доступности дошкольного образования. Об этом сообщается на сайте партии ER.RU.