ЕР: На ближайшие годы капремонт школ станет приоритетом для партии

Posted 17 декабря, 11:15
Published 17 декабря, 11:15
Modified 17 декабря, 11:15
Updated 17 декабря, 11:15
Якушев выступил на заседании Всероссийского штаба по капитальному ремонту и строительству образовательных учреждений с участием регионов и Минпросвещения, пишет mkset.ru.
Такую задачу поставил президент России Владимир Путин на XXII съезде «Единой России», поэтому работа над этой задачей станет одним из приоритетов работы партии на ближайшие годы.
Секретарь генсовета ЕР рассказал, что в 2024 году реализацию программы можно считать весьма успешной. Девяносто восемь школ было построено в 2024 году, еще 134 объекта образования планируется запустить до конца текущего года. Всего за время действия программы по капитальному ремонту и строительству образовательных учреждений в России запустили 1439 школ и 1682 детских сада.
В Адыгее, Ингушетии, Калмыкии, Мордовии, Татарстане, Чечне, Марий Эл запланированные работы по капремонту образовательных учреждений полностью завершены. Также план выполнены в Московской, Мурманской, Пензенской, Тюменской, Смоленской, Рязанской, Сахалинской, Ростовской областях.
Однако тридцать восемь регионов не укладываются в сроки строительства. Там не успевают построить 77 школ и 7 детских садов. Капитальный ремонт затягивается на 56 объектах в тридцати четырех регионах. Владимир Якушев предложил создавать штабы прямо на этих объектах и строительных площадках, чтобы более жестко контролировать ход работ.
Как сообщили в ЕР, работа по строительству и капремонту образовательных объектов будет учитываться при подготовке партии к выборам. Депутат от партии будет закреплен за каждым объектом.
Благодаря усилиям «Единой России» и Минпросвещения показатели строительства объектов образования повысились. Об этом сообщил Сергей Кравцов, министр просвещения РФ. Он напомнил о поручении главы государства по завершению ремонта 1300 школ до конца этого года. Всего в 2024 году были запущены 1400 образовательных объектов. За весь период действия программы, то есть с 2019 года, в России были построены 1682 детских сада. Это позволило решить проблему доступности дошкольного образования. Об этом сообщается на сайте партии ER.RU.
Якушев выразил благодарность коллегам за проделанную работу и дал поручение более детально подойти к организации процессов, связанных с реализацией президентских программ. Мониторинг подрядчиков и их финансового состояния является важной составляющей этого процесса. Работая в этом направлении, нужно избегать долгостроев. Секретарь генерального совета партии отметил, что в 2025 году предстоит большой объём работы.