Глава Чусового нашел виновных в двукратном росте платы за отопление

Posted 17 декабря, 10:31
Published 17 декабря, 10:31
Modified 17 декабря, 10:33
Updated 17 декабря, 10:33
Глава Чусовского городского округа Сергей Белов прокомментировал ситуацию с высокими тарифами на отопление в городе. Комментарий он опубликовал в соцсетях.
По словам главы, местные власти встретились с недовольными жителями поселка Металлургов и пришли к выводу, что «люди поддаются на провокации и неверно интерпретируют информацию».
«В некоторых домах новый норматив даже ниже, чем в прошлом году. Прошу ориентироваться только на официальные источники информации! Повышение нормативов коснулось только жителей 1 и 2 этажных домов», — пишет Белов.
Глава города предложил жителям два варианта решения проблемы: выплату компенсации и установить счетчики тепла в домах за счет муниципалитета.
О резком увеличении платы за отопление жители Чусового сообщили в начале декабря. Люди получили квитанции за ноябрь и увидели, что суммы в них почти в два раза превышают значения октября. Квитанции, предоставленные корреспонденту Properm.ru, говорят о том же: например, за октябрь текущего года жительнице одного из домов было начислено около 3,8 тыс. рублей, а за ноябрь — около 6,7 тыс. рублей. Похожее повышение стоимости почти в два раза наблюдается и в других домах.
В Минтарифов Прикамья отвечали, что чусовляне должны установить общедомовые счетчики тепла за свой счет, чтобы объем коммунальной услуги считался по факту, а не по нормативам. Существующие нормативы были пересмотрены министерством по требованию прокуратуры, после чего были повышены.
Местные жители прислали в редакцию Properm.ru фотографии теплосетей в микрорайоне Больничная гора. «Осталось квитанциями трубы укутать», — пишут они. На снимках видно, что трубы никак не защищены от зимних холодов. При этом большинство двухэтажных домов в микрорайоне 1947–1949 годов постройки, часть их признана аварийными, а часть — находится в процессе присвоения такого статуса.
Прокуратура Пермского края сообщила, что оценит обоснованность размера новых нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в Чусовом.