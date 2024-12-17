Глава Чусового нашел виновных в двукратном росте платы за отопление

О резком увеличении платы за отопление жители Чусового сообщили в начале декабря. Люди получили квитанции за ноябрь и увидели, что суммы в них почти в два раза превышают значения октября. Квитанции, предоставленные корреспонденту Properm.ru, говорят о том же: например, за октябрь текущего года жительнице одного из домов было начислено около 3,8 тыс. рублей, а за ноябрь — около 6,7 тыс. рублей. Похожее повышение стоимости почти в два раза наблюдается и в других домах.