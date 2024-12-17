Клиентам «Т Плюс» в Прикамье доставлен рекомендуемый платеж за тепло и горячую воду

** Информация носит справочный характер. Акция действует с 01.11.2024 до 28.02.2025 гг. Организатор акции АО «ЭнергосбыТ Плюс». Чтобы стать участником акции, необходимо в срок проведения акции оплатить услуги отопления и горячего водоснабжения ПАО «Т Плюс» за ноябрь и рекомендуемый платеж за декабрь, а также не иметь просроченной задолженности за предыдущий период. В розыгрыше могут принимать участие физические лица, граждане РФ, достигшие 18 лет, которые являются клиентами ПАО «Т Плюс» по услугам теплоснабжения и горячего водоснабжения. Определение победителей состоится методом случайного выбора не позднее 28.02.2025 г. Вручение призов состоится не позднее 30.04.2025 г. в офисах продаж и обслуживания клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс». Акция проводится в целях стимулирования клиентов — физических лиц на исполнение имеющихся договорных обязательств и не направлена на продвижение товаров и (или) услуг на рынке. Не является рекламой. Подробную информацию об акции можно получить по телефонам: гг. Пермь, Краснокамск +7 (342) 259-02-38, г. Чайковский +7 (34241) 7-40-06, г. Березники +7 (34242) 1-30-04, г. Лысьва +7 (34249) 3-90-43 и (или) на сайте Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» perm. esplus. ru в разделе «Акции для клиентов».