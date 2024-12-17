Мэр Перми утвердил глав администраций Свердловского и Мотовилихинского районов

Андрей Чернятьев и Александр Коротких носили приставку «и.о.» с июля этого года. По мнению мэра, они зарекомендовали себя положительно и быстро решали поставленные задачи. Ранее Андрей Чернятьев работал в центре по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Пермскому краю, был вице-мэром Пермского района по вопросам безопасности. А Александр Коротких начал карьеру в прокуратуре Пермской области, с 2009 года был начальником следственного отдела по городу Вологда. В 2021 году мужчина был назначен замруководителя Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте, в декабре 2022 года стал замначальника, а в мае 2023 года начал руководить департаментом имущественных отношений Вологодской области.