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Posted 17 декабря, 07:47

Published 17 декабря, 07:47

Modified 17 декабря, 08:00

Updated 17 декабря, 08:00

Александр Коротких на коллаже справа.

Мэр Перми утвердил глав администраций Свердловского и Мотовилихинского районов

17 декабря 2024, 07:47
Фото: личные страницы чиновников в соцсетях. Александр Коротких на коллаже справа.

В Перми утверждены главы администраций Свердловского и Мотовилихинского районов

Сюжет
Кадровые перестановки
Один из них начинал карьеру в органах МВД, а другой — в прокуратуре.

Мэр Перми Эдуард Соснин на заседании городской думы утвердил в должности глав администраций Мотовилихинского и Свердловского районов Андрея Чернятьева и Александра Коротких соответственно. С сегодняшнего дня, 17 декабря, они избавились от статуса исполняющих обязанности, сообщает пресс-служба мэрии.

Андрей Чернятьев и Александр Коротких носили приставку «и.о.» с июля этого года. По мнению мэра, они зарекомендовали себя положительно и быстро решали поставленные задачи. Ранее Андрей Чернятьев работал в центре по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Пермскому краю, был вице-мэром Пермского района по вопросам безопасности. А Александр Коротких начал карьеру в прокуратуре Пермской области, с 2009 года был начальником следственного отдела по городу Вологда. В 2021 году мужчина был назначен замруководителя Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте, в декабре 2022 года стал замначальника, а в мае 2023 года начал руководить департаментом имущественных отношений Вологодской области.

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#Общество#Кадровые перестановки#Пермь#Администрация Перми#Пермская городская дума#Свердловский район#Мотовилихинский район
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