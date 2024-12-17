Минздрав Прикамья рассказал о состоянии выпавшей с балкона школьницы в Гамово

Posted 17 декабря, 04:56
Published 17 декабря, 04:56
Modified 17 декабря, 04:58
Updated 17 декабря, 04:58
Девушку, выпавшую из балкона в Гамово, госпитализировали. Информацию об этом подтвердили журналисту Properm.ru в Минздраве Пермского края. Сейчас она находится в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи.
Ранее сообщалось, что ночью 16 декабря во дворе многоэтажного дома нашли тела 17-летнего подростка и девушки с множественными травмами, характерными при падении с высоты. Школьница была госпитализирована. Следствие проводит проверку. Организованы судебные экспертизы, идет опрос очевидцев.