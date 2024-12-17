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Posted 17 декабря, 04:56

Published 17 декабря, 04:56

Modified 17 декабря, 04:58

Updated 17 декабря, 04:58

Минздрав Прикамья рассказал о состоянии выпавшей с балкона школьницы в Гамово

Минздрав Прикамья рассказал о состоянии выпавшей с балкона школьницы в Гамово

17 декабря 2024, 04:56
Фото: 1MI.
По факту инцидента следователи проводят проверку.

Девушку, выпавшую из балкона в Гамово, госпитализировали. Информацию об этом подтвердили журналисту Properm.ru в Минздраве Пермского края. Сейчас она находится в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи.

Ранее сообщалось, что ночью 16 декабря во дворе многоэтажного дома нашли тела 17-летнего подростка и девушки с множественными травмами, характерными при падении с высоты. Школьница была госпитализирована. Следствие проводит проверку. Организованы судебные экспертизы, идет опрос очевидцев.

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#Происшествия#Минздрав#Медики#Школьница#Гамово
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